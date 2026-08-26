Сахар может взлететь в цене: Европе грозит дефицит впервые за почти 40 лет

Из-за засухи и волн жары производство сахарной свеклы в Европе в сезоне 2026/27 может сократиться более чем на 20 %, а в отдельных регионах — на 50–60 %. Это грозит самым низким производством сахара за почти 40 лет и может способствовать росту цен.

Об этом 26 августа сообщила французская компания Tereos.

Наибольшие проблемы наблюдаются во Франции, но неблагоприятные погодные условия уже сказываются на производстве в других европейских странах.

До середины июня условия были благоприятными для урожая, однако затянувшаяся засуха, недостаток осадков и периоды жары существенно ухудшили развитие свеклы. По данным последних проб, отобранных 17 августа, урожайность в настоящее время более чем на 20 % ниже показателя предыдущего сезона, а в некоторых районах падение достигает 50–60 %.

В связи с сложившейся ситуацией компания Tereos вносит изменения в работу своих сахарных заводов. Компания откладывает начало переработки свеклы, корректирует продолжительность сезона и снижает темпы производства на отдельных предприятиях, чтобы переработать собранный урожай и максимально эффективно использовать сырье.

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"Урожай будет ниже из-за засухи, повторных волн жары и, как следствие, состояния свеклы", — сказал директор Tereos по сельскому хозяйству Дэвид Сэрджент.

По прогнозу компании, производство сахара в Европе в сезоне 2026/27 может стать самым низким с 1988/89 года. На рынке уже наблюдается заметный рост цен на сахар.

На ситуацию также влияет сокращение площадей под сахарной свеклой во Франции и Европе в течение последних трех лет, а также уменьшение запасов. По словам коммерческого директора Tereos Пьера-Анри Дитца, ожидаемое сокращение запасов в сочетании с ростом мировых цен может способствовать дальнейшему восстановлению рынка.

Напомним, в конце мая в Украине снова начали дорожать овощи. Наиболее заметно выросли цены на прошлогоднюю морковь и картофель из-за быстрого сокращения запасов в хозяйствах.

Экономист Олег Пендзин также отмечал, что из-за подорожания продуктов украинцы всё чаще заменяют мясо и молочные продукты более дешёвыми товарами, в частности хлебом и картофелем. В то же время после возможного сезонного снижения цен летом осенью продукты могут снова подорожать.