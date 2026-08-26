Цукор може злетіти в ціні: Європі загрожує дефіцит вперше за майже 40 років

Через посуху та хвилі спеки виробництво цукрових буряків у Європі в сезоні 2026/27 може впасти більш ніж на 20%, а в окремих регіонах — на 50–60%. Це загрожує найнижчим виробництвом цукру за майже 40 років і може підтримати зростання цін.

Про це повідомила французька компанія Tereos 26 серпня.

Найбільше проблем спостерігається у Франції, але несприятлива погода вже впливає на виробництво в інших європейських країнах.

До середини червня умови були сприятливими для врожаю, однак тривала посуха, нестача опадів і хвилі спеки суттєво погіршили розвиток буряків. За даними останніх зразків, зібраних 17 серпня, врожайність наразі більш ніж на 20% нижча за показник попереднього сезону, а в деяких районах падіння сягає 50–60%.

Через ситуацію Tereos змінює роботу своїх цукрових заводів. Компанія відкладає початок переробки буряків, коригує тривалість сезону та знижує темпи виробництва на окремих підприємствах, щоб переробити зібраний урожай і максимально ефективно використати сировину.

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“Врожай буде нижчим через посуху, повторні хвилі спеки та, як наслідок, стан буряків”, — сказав директор Tereos із сільського господарства Девід Серджент.

За прогнозом компанії, виробництво цукру в Європі у сезоні 2026/27 може бути найнижчим із 1988/89 року. На ринку вже спостерігається помітне зростання цін продажу цукру.

На ситуацію також впливає скорочення площ під цукровими буряками у Франції та Європі протягом останніх трьох років і зменшення запасів. За словами комерційного директора Tereos П'єра-Анрі Дітца, очікуване скорочення запасів разом зі зростанням світових цін може підтримати подальше відновлення ринку.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні знову почали дорожчати овочі. Найпомітніше зросли ціни на торішню моркву та картоплю через швидке скорочення запасів у господарствах.

Економіст Олег Пендзин також зазначав, що через подорожчання продуктів українці дедалі частіше замінюють м'ясо та молочні продукти дешевшими товарами, зокрема хлібом і картоплею. Водночас після можливого сезонного зниження цін влітку восени продукти можуть знову подорожчати.