Агроэкспорт резко сократился: что произошло с зерном и почему пшеница дорожает в мире, но дешевеет в Украине

Агроэкспорт Украины сократился почти вдвое. Порты потеряли 95 % объемов. Что происходит на границе, как изменился рынок страны и куда теперь отправляются миллионы тонн зерна — читайте далее.

В августе украинский агроэкспорт заметно сбавил темпы. За 27 дней месяца страна экспортировала 1,726 млн тонн агропродукции. По сравнению с июлем этот показатель составлял 3,287 млн тонн и сократился более чем на 47% в физических объемах. Об этом свидетельствуют данные обзора SPIKE BROKERS в Weekly Commodity & Logistics Market.

"В то же время падение экспорта в денежном выражении оказалось значительно меньшим. За 27 дней августа экспорт товаров групп 01–24 УКТ ВЭД оценивался в 1,060 млрд долларов против 1,424 млрд долларов за аналогичный период июля, что соответствует сокращению на 25,6%", — говорится в обзоре.

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Аналитики рынка объяснили эту разницу прежде всего изменением структуры экспорта. Ведь доля дорогих товаров в корзине выросла. Условная стоимость одной тонны экспортной продукции увеличилась примерно с 433 долларов до 614 долларов. Однако этот показатель нельзя трактовать как непосредственное изменение мировых цен.

Экспорт зерна из Украины резко сократился Фото: Latifundist

Зерновые стали главной опцией падения

Больше всего сократился экспорт основных зерновых культур. Поставки пшеницы, кукурузы и ячменя в совокупности сократились с 2,427 млн тонн в июле до 740 тыс. тонн в августе, что составляет почти 70% падения.

Наибольший вклад внесла кукуруза. Ее экспорт за 27 дней августа составил всего 190 тыс. тонн, что на 84 % меньше, чем за аналогичный период июля.

Экспорт пшеницы составил 487 тыс. тонн, что на 49,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт ячменя упал более чем на 74% — до почти 63 тыс. тонн. Таким образом, доля трех ключевых зерновых в общем агроэкспорте сократилась с почти 74% в июле до около 43% в августе.

Экспорт рапса резко вырос

Рапс резко изменил структуру экспорта

На фоне падения цен на зерновые в августе началась активная сезонная переориентация на рапс. По данным аналитиков, в течение августа Украина экспортировала 255 тыс. тонн семян рапса. Для сравнения: за аналогичный период июля было отгружено лишь около 12 тыс. тонн, поэтому доля рапса в общем агроэкспорте выросла с 0,4% до 14,8%.

Еще более значительно выросли поставки рапсового масла — до 69 тыс. тонн по сравнению с 15 тыс. тонн в июле.

"Продукты переработки в целом демонстрируют гораздо более стабильную динамику, чем зерновой сегмент. Экспорт трёх основных растительных масел — подсолнечного, рапсового и соевого — составил 234 тыс. тонн, что лишь на 16,7% меньше июльского показателя", — отмечается в обзоре агрорынка.

Экспорт подсолнечного и соевого жмыха составил 153 тыс. тонн. Здесь снижение составило всего около 6 %.

Поставки подсолнечного масла сократились на 42,5 % в августе Фото: Freepik

В то же время внутри сегмента происходят противоположные процессы. Поставки подсолнечного масла сократились более чем на 40 %, тогда как экспорт подсолнечного шрота вырос на 28 % — до 83 тыс. тонн.

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Изменилась и география украинского агроэкспорта. В августе крупнейшими направлениями по физическим объемам стали:

Германия — 195,7 тыс. тонн;

Италия — 159,7 тыс. тонн;

Польша — 151,9 тыс. тонн;

Нидерланды — 147,2 тыс. тонн;

Испания — 125,3 тыс. тонн.

В июле крупнейшим направлением была Турция (более 544 тыс. тонн). А в августе поставки в эту страну сократились до 114 тыс. тонн, то есть примерно на 79 %.

В то же время Германия увеличила объемы импорта украинской продукции примерно в четыре раза. Аналитики отмечают, что это связано с сезонным ростом экспорта рапса.

Поэтому украинский экспортный поток всё больше смещается в сторону Европы. Между тем объёмы поставок крупных партий зерновых по традиционным морским направлениям сокращаются.

Автотранспорт работает более активно, а железнодорожный транспорт — значительно хуже

В отличие от общего объема экспорта, автомобильные перевозки в августе продемонстрировали рост. В этом месяце через автомобильные пункты пропуска было вывезено более 279 тыс. тонн агропродукции. Отметим, что за аналогичный период июля — 251 тыс. тонн. Это свидетельствует о том, что автоэкспорт увеличился на 11%.

А вот железнодорожные перевозки, напротив, демонстрируют существенное снижение. По состоянию на 26 августа по железной дороге было перевезено 951 тыс. тонн зерновых грузов. Это более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период июля, и на 57% меньше, чем в августе 2025 года.

Среднесуточная загрузка за 25 суток составила 37,6 тыс. тонн — на 25,7 % ниже июльского уровня

Между тем на западной границе ситуация несколько иная. Среднесуточная перевозка вагонов с зерном через западные пограничные пункты за 25 дней августа составила 173,7 вагона, тогда как в июле — 71,3 вагона, что свидетельствует о росте в 2,4 раза.

В то же время в направлении пограничных пунктов пропуска скопилось 9822 вагона, из которых 1508 — с зерновыми грузами.

Поставки зерна в порты резко сократились

Наибольший спад зафиксирован на железнодорожном направлении к портам. За текущий период августа по железной дороге в направлении портовых станций, включая внутреннюю доставку в Измаил, было перевезено около 230,6 тыс. тонн зерна. В июле за аналогичный период этот показатель составлял 1,265 млн тонн, то есть падение превысило 80%.

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Особенно резко сократились объемы в Большой Одессе. В совокупности они составили всего 55,7 тыс. тонн против 1,238 млн тонн в июле, то есть падение достигло 95,5%.

В частности:

Черноморск-Порт-Экспорт — 31,6 тыс. тонн, падение более чем на 93%;

Одесса-Порт — 17 тыс. тонн, падение на 92%;

Черноморская для ТИС — 6,6 тыс. тонн, падение почти на 98%.

Мировые цены на зерно растут, но украинский рынок движется в противоположном направлении

На мировых биржах прошлая неделя завершилась сильным ростом котировок на зерно. Однако украинские базисы не повторили эту динамику.

По данным SPIKE, за неделю кукуруза на CBOT подорожала примерно на 5,5–5,8%, а европейский ноябрьский контракт — примерно на 4%.

В то же время SPIKE FCA Чоп вырос всего на 5 долларов.

Расхождение ещё более заметно в случае с пшеницей.

Чикаго прибавил более 12%;

MATIF — около 5–7%;

SPIKE CPT Одесса/Измаил 11,5% снизился на 10 долларов за тонну.

Фуражная пшеница также подешевела на 10 долларов. Поэтому рост мировых биржевых цен пока не приводит к соответствующему повышению закупочных цен на украинском рынке. Логистические ограничения и снижение объемов физического экспорта остаются важными факторами давления на украинские базисы.

Кукуруза Фото: wikipedia

Кукуруза: мировой рынок растет, а у Украины проблемы с логистикой

Кукуруза на CBOT завершила уже третью неделю подряд ростом.

"Сентябрьский контракт поднялся до 512 центов за бушель, декабрьский — до 536,5 цента. В течение пятницы декабрьские котировки достигали 541,25 цента. В Европе ноябрьский контракт MATIF завершил неделю на уровне 271,25 евро. На этом фоне украинские котировки двигались по-разному: SPIKE CPT Одесса снизился до 185 долларов. В то же время FCA Чоп вырос до 225 долларов", — пишут аналитики рынка.

Одним из факторов, поддерживающих мировой рынок, является ухудшение состояния посевов, объясняют эксперты. Во Франции доля кукурузы в категории "good/excellent" сократилась до 28% по сравнению с 62% годом ранее.

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Американский Средний Запад также вступает в завершающую фазу вегетации на фоне жаркой и преимущественно сухой погоды.

В то же время на западной границе Украины уже активно ведется торговля кукурузой с поставкой вперед. На базисе FCA Захонь–Чоп–Батьево котировки на октябрь–декабрь составляли 188–191 евро, на январь–март — 193–194 евро, на апрель–июнь — 195–196 евро.

Однако у этого направления есть физические ограничения, а именно: пропускная способность перевалочных пунктов по обе стороны границы, доступность железнодорожной логистики и парк евровагонов.

Пшеница резко подорожала на мировых биржах

Еще более заметным было изменение котировок на пшеницу.

"Сентябрьский контракт CBOT за неделю прибавил 85,5 цента за бушель и завершил торги на уровне 767 центов. Декабрьский контракт вырос на 84,75 цента — до 784 центов. На MATIF сентябрьский контракт поднялся до 239,50 евро, декабрьский — до 251 евро. В то же время украинская пшеница на базисе CPT Одесса потеряла 10 долларов и опустилась до 185 долларов за тонну для 11,5% белка. Кормовая пшеница также снизилась до 175 долларов", — говорится в обзоре.

Поддержку мировым котировкам оказывают проблемы с погодой и пересмотр прогнозов запасов. В США сохраняется дефицит влаги в Южных равнинах, а доля площадей под HRS, находящихся в засушливых условиях, достигла 80% против 13% годом ранее. В то же время оценка конечных запасов пшеницы в ЕС была снижена до 11,3 млн тонн с 12,9 млн тонн месяцем ранее.

Несмотря на это, украинский экспорт пшеницы по-прежнему остается на низком уровне. В августе за границу было отгружено 486,6 тыс. тонн против 969,4 тыс. тонн за аналогичный период июля. Таким образом, по подсчетам, падение составило 49,8%.

Кто сейчас покупает украинскую пшеницу

Крупнейшими покупателями украинской пшеницы стали:

Бангладеш — 251 тыс. тонн;

Индонезия — 243,5 тыс. тонн;

Алжир — 226,3 тыс. тонн.

На эти три страны пришлось около 74 % всего августовского экспорта пшеницы.

Что означает падение экспорта для украинского агрорынка

Вся эта августовская статистика показывает, что проблема украинского агроэкспорта сейчас заключается не только в мировой конъюнктуре. Даже на фоне сильного роста биржевых котировок физические объемы украинских отгрузок сокращаются, а внутренние базисы отдельных культур снижаются. И главный фактор здесь — структурное изменение экспортного потока, то есть объемы поставок зерна сокращаются, зато резко растет сезонный экспорт рапса и отдельных продуктов его переработки.

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Параллельно с этим украинский рынок сталкивается с логистическими ограничениями. Объемы автомобильных перевозок несколько растут, передача вагонов через западную границу ускорилась, однако доставка зерна в порты Большой Одессы практически полностью сошла на нет по сравнению с июльскими показателями. Поэтому ближайшая динамика украинского агроэкспорта будет зависеть не только от мировых цен на зерно, но и от того, насколько быстро удастся восстановить и сбалансировать экспортную логистику.

Напомним, что армия РФ нанесла серьёзный ущерб логистике торговых сетей Украины. В то же время министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий не раскрыл подробностей, назвав эту информацию конфиденциальной.