Подорожание воды в Украине: Кличко заявил о необходимости повысить тарифы

Из-за значительного роста стоимости электроэнергии практически во всех регионах Украины растут тарифы на воду. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что такие решения, хотя и "бьют" по кошелькам украинцев, но без их внедрения отрасль водоснабжения и водоотведения во всех регионах Украины окажется под угрозой полной остановки.

Описывая сложное финансовое положение коммунальных предприятий, председатель Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко 3 сентября в своём Telegram-канале написал, что отрасль водоснабжения и водоотведения во всех регионах Украины оказалась под угрозой полной остановки из-за критического несоответствия тарифов реальным затратам.

"Во всех регионах наблюдается волна повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. <...> Мы понимаем, что людям тяжело. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо и реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — заявил мэр.

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По словам Кличко, Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) рекомендовала повысить стоимость услуг ещё в 2024 году. Однако тогда это решение не было реализовано, что привело к накоплению огромных убытков у водоканалов.

Он добавил, что во многих населенных пунктах страны местные водоканалы вынуждены немедленно принимать решения о повышении тарифов, чтобы сохранить круглосуточное водоснабжение и предотвратить аварийные отключения.

Пост Виталия Кличко о повышении тарифов на воду

По словам мэра столицы, нынешний тариф уже не соответствует расходам предприятий, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение. При этом Виталий Кличко не назвал в этом заявлении конкретного нового тарифа для киевлян и не сообщил дату, с которой он может вступить в силу. В то же время в конце июля сообщалось, что в Киеве планируют повысить тариф на водоснабжение и водоотведение.

По состоянию на 3 сентября 2026 года ситуация следующая: для населения Киева тариф на холодную воду остается на уровне тарифов, действовавших 24 февраля 2022 года. Это прямо указано на сайте "Киевводоканала" и в постановлении НКРЭКП № 2302 от 30 декабря 2025 года.

Таким образом, действующий тариф для населения Киева составляет:

16 164 грн/м³ — централизованное водоснабжение;

14 220 грн/м³ — централизованная канализация;

30,384 грн/м³ — итого за воду и канализацию.

При этом вопрос о пересмотре цены уже вынесен на рассмотрение городских властей, и поэтому неудивительно, что сегодня Виталий Кличко заявил, что тариф необходимо повысить, чтобы водоснабжение столицы могло стабильно функционировать.

Так, "Киевводоканал" объясняет необходимость пересмотра тарифов тем, что действующий тариф для населения покрывает лишь 27 % себестоимости оказания услуг.

Повышение тарифов уже происходит в регионах

Заявление Кличко прозвучало на фоне пересмотра тарифов на воду в других городах Украины. В 2026 году, после изменения правил регулирования, органы местного самоуправления начали пересматривать цены на услуги водоканалов. В различных общинах новые тарифы уже вступили в силу, причем их размер существенно различается в зависимости от конкретного предприятия и региона.

Например, в Днепре новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение вступили в силу с 1 июля 2026 года. Для населения и других потребителей, не являющихся предприятиями в сфере водоснабжения, общий тариф установлен на уровне 81,92 грн за 1 м³ с НДС. Из этой суммы 47,10 грн приходится на водоснабжение, а 34,82 грн — на водоотведение.

В Одессе с 15 августа тарифы "Инфоксводоканала" также были скорректированы в соответствии с распоряжением Одесской городской военной администрации.

А вот во Львове ситуация стала одной из самых резонансных. Так, в начале июля "Львовводоканал" рассчитал экономически обоснованный тариф в размере около 100 грн за кубометр. На тот момент жители города платили 25,88 грн/м³. К счастью для жителей города, в мэрии предложили не переходить сразу к 100 грн. Первый этап повышения предложили установить на уровне 56,38 грн за кубометр.

Напомним, что российские удары по объектам водной инфраструктуры могут привести к перебоям с водоснабжением и водоотведением в украинских городах. Эксперты предупреждают, что наиболее уязвимыми являются насосные станции, системы электроснабжения, очистные сооружения и магистральные трубопроводы. На фоне ударов РФ по критической инфраструктуре специалисты объяснили, возможны ли длительные отключения воды и как может работать система в случае повреждения отдельных объектов.