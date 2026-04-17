Угрожают ли украинцам длительные отключения воды в случае дальнейших атак ВС РФ: мнение экспертов
Российская армия усиливает атаки на объекты водной инфраструктуры, и это то, о чем предупреждали многие эксперты. Не сумев заморозить украинцев зимой, страна-агрессор постарается оставить их без водоснабжения и водоотведения.
Одна из наиболее показательных атак – шесть КАБов по дамбе Печенежского водохранилища, которое является ключевым для Харьковской области. Вопрос защиты системы водоснабжения и водоотведения сейчас выходит на первый план, пишет hromadske, пообщавшись с профильными специалистами.
По словам градостроителя и эксперта Виктора Глебы, система водоснабжения имеет несколько критических точек: насосные станции, узлы электроснабжения, очистные сооружения и большие магистральные трубопроводы.
Профильные специалисты сходятся во мнении, что системы водоснабжения более устойчивы к атакам по сравнению с энергообъектами, ведь в большинстве своем спрятаны под землю. Однако это касается только транспортировки воды.
Как отмечает специалист по водоснабжению в ОО "ДЭСПРО" Андрей Кавун, в электричестве — аналогичная ситуация. потому что поставка электроэнергии тоже идет по сетям, и отдельные участки в случае атак могут быть заменены.
"А вот такие объекты как источник водоснабжения, станция водоподготовки, канализационно-насосная станция или очистные сооружения – это объекты на поверхности. Они могут быть поражены, и это может привести к серьезным проблемам для поставки воды", — констатирует он.
Эксперты также напоминают, что к остановке водоснабжения приводят и удары по энергетической системе. Электричество необходимо для работы насосов, обеспечивающих движение воды. Именно они поднимают воду из рек или скважин, подают ее на очистку и создают давление в трубах, чтобы вода доходила до домов, особенно на верхние этажи.
В случае дальнейших атак на водные объекты, в зависимости от критичности повреждений возможны как кратковременные перебои, так и длительные ограничения подачи воды.
Выход из строя очистных сооружений может означать, что в кране будет только техническая вода. В качестве примера авторы приводят Николаев, где после того, как в апреле 2022 года ВС РФ взорвали ключевой водопровод Днепр — Николаев, исчезла питьевая вода. С тех пор в городе из кранов течет только техническая вода. И хотя в октябре 2025 года в городе завершили строительство нового водопровода, до сих пор вода все еще техническая.
Если же из строя выйдет основная водонапорная насосная станция или транспортный водопровод, населенные пункты вообще останутся без воды, отмечает эксперт-практик по оптимизации систем водоснабжения и водоотвода, энергоаудитор Сергей Карелин.
Если пострадают промежуточные или повышающие насосные станции, без воды будут некоторые районы или верхние этажи зданий.
В случае частичного или полного разрушения самой цепочки водоснабжения первый и наиболее вероятный сценарий для большинства городов — вода будет по часам или даже по дням.
"Условно, в понедельник и среду, или по два часа в день. Это, конечно, неудобно, неприятно, но условно можно жить. Конечно, такая вода точно не питьевой", — объясняет вице-президент "Украинской водной ассоциации" Артем Шира.
Хуже всего придется тем населенным пунктам, где есть только один источник водоснабжения, поскольку в случае серьезного поражения восстановление может занять недели, и при таких условиях подачу воды на время остановят полностью.
Шира добавляет, что ряд медучреждений в прифронтовых городах сделали себе индивидуальные скважины, чтобы уберечься от рисков отключений. Однако предприятия не могут этого делать. Мол, государственная политика направлена на то, чтобы бизнес был подключен к водоканалу, чтобы "водоканал немного больше зарабатывал и имел стабильного клиента".
Как государство может защитить водные объекты
После того, как в начале апреля Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что ВС РФ намерены усилить атаки на мосты, дамбы, гидроэлектростанции, а также насосные станции и системы снабжения питьевой водой, правительство уже наработало определенные решения.
Среди планов – "кольцевание сетей, резервирование критических узлов, установка и подключение резервного оборудования и другие технические решения для стабильного водоснабжения".
Однако эксперты осторожны в прогнозах относительно того, успеют ли сделать все запланированное до зимы, поскольку за полгода сложно системно перестроить инфраструктуру, которая формировалась десятилетиями.
Нужно начинать с разработки плана реагирования, и даже не по регионам или населенным пунктам, а по каждому объекту в системе водоснабжения отдельно. Его должны разрабатывать местные власти совместно с поставщиками услуг, то есть водоканалами и с привлечением экспертов, считает Кавун.
В одном из недавних интервью Артем Шира говорил о том, что больше всего водной инфраструктуре Украины угрожают не российские беспилотники, а ракеты, поскольку сети водопотребления проложены под землей, куда дронам добраться сложно.
