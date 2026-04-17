Угрожают ли украинцам длительные отключения воды в случае дальнейших атак ВС РФ: мнение экспертов

Российская армия усиливает атаки на объекты водной инфраструктуры, и это то, о чем предупреждали многие эксперты. Не сумев заморозить украинцев зимой, страна-агрессор постарается оставить их без водоснабжения и водоотведения.

Одна из наиболее показательных атак – шесть КАБов по дамбе Печенежского водохранилища, которое является ключевым для Харьковской области. Вопрос защиты системы водоснабжения и водоотведения сейчас выходит на первый план, пишет hromadske, пообщавшись с профильными специалистами.

По словам градостроителя и эксперта Виктора Глебы, система водоснабжения имеет несколько критических точек: насосные станции, узлы электроснабжения, очистные сооружения и большие магистральные трубопроводы.

Профильные специалисты сходятся во мнении, что системы водоснабжения более устойчивы к атакам по сравнению с энергообъектами, ведь в большинстве своем спрятаны под землю. Однако это касается только транспортировки воды.

Відео дня

Как отмечает специалист по водоснабжению в ОО "ДЭСПРО" Андрей Кавун, в электричестве — аналогичная ситуация. потому что поставка электроэнергии тоже идет по сетям, и отдельные участки в случае атак могут быть заменены.

"А вот такие объекты как источник водоснабжения, станция водоподготовки, канализационно-насосная станция или очистные сооружения – это объекты на поверхности. Они могут быть поражены, и это может привести к серьезным проблемам для поставки воды", — констатирует он.

Эксперты также напоминают, что к остановке водоснабжения приводят и удары по энергетической системе. Электричество необходимо для работы насосов, обеспечивающих движение воды. Именно они поднимают воду из рек или скважин, подают ее на очистку и создают давление в трубах, чтобы вода доходила до домов, особенно на верхние этажи.

В случае дальнейших атак на водные объекты, в зависимости от критичности повреждений возможны как кратковременные перебои, так и длительные ограничения подачи воды.

Выход из строя очистных сооружений может означать, что в кране будет только техническая вода. В качестве примера авторы приводят Николаев, где после того, как в апреле 2022 года ВС РФ взорвали ключевой водопровод Днепр — Николаев, исчезла питьевая вода. С тех пор в городе из кранов течет только техническая вода. И хотя в октябре 2025 года в городе завершили строительство нового водопровода, до сих пор вода все еще техническая.

В Николаеве построили новый водопровод в октябре прошлого года Фото: Юлия Свириденко / Facebook

Если же из строя выйдет основная водонапорная насосная станция или транспортный водопровод, населенные пункты вообще останутся без воды, отмечает эксперт-практик по оптимизации систем водоснабжения и водоотвода, энергоаудитор Сергей Карелин.

Если пострадают промежуточные или повышающие насосные станции, без воды будут некоторые районы или верхние этажи зданий.

В случае частичного или полного разрушения самой цепочки водоснабжения первый и наиболее вероятный сценарий для большинства городов — вода будет по часам или даже по дням.

"Условно, в понедельник и среду, или по два часа в день. Это, конечно, неудобно, неприятно, но условно можно жить. Конечно, такая вода точно не питьевой", — объясняет вице-президент "Украинской водной ассоциации" Артем Шира.

Хуже всего придется тем населенным пунктам, где есть только один источник водоснабжения, поскольку в случае серьезного поражения восстановление может занять недели, и при таких условиях подачу воды на время остановят полностью.

Шира добавляет, что ряд медучреждений в прифронтовых городах сделали себе индивидуальные скважины, чтобы уберечься от рисков отключений. Однако предприятия не могут этого делать. Мол, государственная политика направлена ​​на то, чтобы бизнес был подключен к водоканалу, чтобы "водоканал немного больше зарабатывал и имел стабильного клиента".

Как государство может защитить водные объекты

После того, как в начале апреля Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что ВС РФ намерены усилить атаки на мосты, дамбы, гидроэлектростанции, а также насосные станции и системы снабжения питьевой водой, правительство уже наработало определенные решения.

Среди планов – "кольцевание сетей, резервирование критических узлов, установка и подключение резервного оборудования и другие технические решения для стабильного водоснабжения".

Однако эксперты осторожны в прогнозах относительно того, успеют ли сделать все запланированное до зимы, поскольку за полгода сложно системно перестроить инфраструктуру, которая формировалась десятилетиями.

Нужно начинать с разработки плана реагирования, и даже не по регионам или населенным пунктам, а по каждому объекту в системе водоснабжения отдельно. Его должны разрабатывать местные власти совместно с поставщиками услуг, то есть водоканалами и с привлечением экспертов, считает Кавун.

В одном из недавних интервью Артем Шира говорил о том, что больше всего водной инфраструктуре Украины угрожают не российские беспилотники, а ракеты, поскольку сети водопотребления проложены под землей, куда дронам добраться сложно.

