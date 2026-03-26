"Будет бить по дамбам": РФ продолжает второй этап зимней операции ударов по Украине, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может изменить тактику и направить удары на объекты водной инфраструктуры. По его словам, под угрозой окажутся дамбы, системы водообеспечения и логистические маршруты.

Президент отметил, что на каждый российский удар Украина будет давать ответ, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в Telegram, цитируя его интервью информационному агентству Reuters. Он отметил, что международное давление на Россию ослабевает, в частности заметны изменения в санкционной политике. Президент отметил, что в этих условиях Украина вынуждена действовать самостоятельно и использовать собственные инструменты сдерживания, в частности дальнобойные возможности. По его словам, Россия должна постоянно чувствовать давление, иначе она будет продолжать войну, не рассматривая даже временного прекращения боевых действий.

"Россия продолжает второй этап зимней операции ударов по критической инфраструктуре. Цели на этом этапе для них - водообеспечение, резервуары, дамбы, логистика и тому подобное. Планы России понятны, но сейчас мы сильнее, чем зимой" , - указал Владимир Зеленский.

Президент заявил, что Украине необходимо активнее работать над привлечением финансирования. По его словам, именно дополнительные ресурсы позволят существенно усилить защиту воздушного пространства. Он отметил, что технологические возможности для этого уже существуют, и при наличии достаточного бюджета Украина способна производить до двух тысяч дронов-перехватчиков ежедневно.

По словам Зеленского, два жизненно важных вопроса относительно гарантий безопасности остаются нерешенными: кто поможет финансировать закупку оружия Украиной для поддержки ее военного сдерживания, и как именно ее союзники отреагируют на любую будущую российскую агрессию?

"Американцы готовы завершить согласование этих гарантий на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска с Донбасса", - сказал Владимир Зеленский, добавив, что понимает "тонкости" американской позиции.

Зеленский заявил, что поскольку США сосредоточены на собственном конфликте с Ираном, президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, пытаясь быстро прекратить российско-украинскую войну.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского, Украина уже активно сотрудничает с партнерами в сфере противовоздушной обороны, а украинский опыт борьбы с дронами и ракетами вызывает интерес у ряда стран. В частности США обращались к Украине за помощью в усилении ПВО и внедрении соответствующих технологий.

Ранее мы также информировали, что президент сообщал о значительных потерях российской армии на фронте. По его словам, несмотря на истощение, Россия продолжает войну и пытается компенсировать потери, что лишь подтверждает необходимость дальнейшего усиления давления на агрессора.