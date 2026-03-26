"Битиме по дамбах": РФ продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може змінити тактику і спрямувати удари на об’єкти водної інфраструктури. За його словами, під загрозою опиняться дамби, системи водозабезпечення та логістичні маршрути.

Президент зазначив, що на кожен російський удар Україна даватиме відповідь, повідомляє пресслужба Володимира Зеленського у Telegram, цитуючи його інтерв'ю інформаційному агентству Reuters. Він наголосив, що міжнародний тиск на Росію слабшає, зокрема помітні зміни в санкційній політиці. Президент зазначив, що в цих умовах Україна змушена діяти самостійно й використовувати власні інструменти стримування, зокрема далекобійні можливості. За його словами, Росія має постійно відчувати тиск, інакше вона продовжуватиме війну, не розглядаючи навіть тимчасового припинення бойових дій.

"Росія продовжує другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі. Цілі на цьому етапі для них — водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку" — вказав Володимир Зеленський.

Президент заявив, що Україні необхідно активніше працювати над залученням фінансування. За його словами, саме додаткові ресурси дозволять суттєво посилити захист повітряного простору. Він наголосив, що технологічні можливості для цього вже існують, і за наявності достатнього бюджету Україна здатна виробляти до двох тисяч дронів-перехоплювачів щодня.

За словами Зеленського, два життєво важливі питання щодо гарантій безпеки залишаються невирішеними: хто допоможе фінансувати закупівлю зброї Україною для підтримки її військового стримування, і як саме її союзники відреагують на будь-яку майбутню російську агресію?

"Американці готові завершити узгодження цих гарантій на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу", — сказав Володимир Зеленський, додавши, що розуміє "тонкощі" американської позиції.

Зеленський заявив, що оскільки США зосереджені на власному конфлікті з Іраном, президент США Дональд Трамп чинить тиск на Україну, намагаючись швидко припинити російсько-українську війну.

