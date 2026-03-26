"РФ не встигає навчати та мобілізувати": Зеленський розкрив втрати ворога в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що втрати російських військ зростають. Наразі щомісячна цифра складає рекордні 30-35 тисяч військовослужбовців кожного місяця.

За його словами, така кількість втрат разом з відсутністю просування означає, що РФ програє в цій війні. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю Le Monde.

Президент зазначив, що на початку війни співвідношення втрат було приблизно один до трьох. У другій половині 2025 року та у 2026 році, у січні та лютому, Росія втратила шістьох солдатів на кожного втраченого солдата Україною, а в деяких районах — навіть вісім.

При цьому він наголосив, що РФ не встигає мобілізувати та підписувати контракти з достатньою кількістю людей, аби компенсувати втрати. Водночас росіяни уникають запровадження масштабної мобілізації, намагаючись компенсувати втрати контрактниками з високими виплатами.

"Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші. Чому ми так сенситивно реагуємо на зняття санкцій? Тому що це гроші. А гроші — це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші — це дрони. Гроші — це люди. Люди — це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили", — заявив Зеленський.

Раніше Фокус писав про весняну наступальну кампанію ЗС РФ, ґрунтуючись на розповідях українських військових та аналітиків. З'ясувалось, що протягом двох тижнів березня відбулась низка російських атак, починаючи від Куп'янська-Лиману та завершуючи Гуляйполем.

Водночас аналітики ISW повідомили, що протягом чотирьох днів підвищеної активності Збройні сили Російської Федерації провели 619 атак та втратили 6090 осіб, і такий рівень втрат завеликий для ледь помітних здобутків на фронті.

Раніше Фокус розповідав, що контратака ЗСУ знищила ті стартові позиції, які командування РФ готувало ще 2025 року. Через це початок наступу РФ призвів до серйозних втрат серед російських військових.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські військові провели та продовжують контрнаступальні дії на межі Дніпропетровської та Запорізької області.