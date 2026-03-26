"РФ не успевает обучать и мобилизовать": Зеленский раскрыл потери врага в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что потери российских войск растут. Сейчас ежемесячная цифра составляет рекордные 30-35 тысяч военнослужащих каждый месяц.

По его словам, такое количество потерь вместе с отсутствием продвижения означает, что РФ проигрывает в этой войне. Об этом Зеленский сказал в интервью Le Monde.

Президент отметил, что в начале войны соотношение потерь было примерно один к трем. Во второй половине 2025 года и в 2026 году, в январе и феврале, Россия потеряла шесть солдат на каждого потерянного солдата Украины, а в некоторых районах — даже восемь.

При этом он отметил, что РФ не успевает мобилизовать и подписывать контракты с достаточным количеством людей, чтобы компенсировать потери. В то же время россияне избегают введения масштабной мобилизации, пытаясь компенсировать потери контрактниками с высокими выплатами.

"Решат ли они идти на большую мобилизацию? Я не могу сказать. Пока что они боялись таких шагов и шли только на контрактирование людей за большие деньги. Почему мы так сенситивно реагируем на снятие санкций? Потому что это деньги. А деньги — это не только танки. Никто танками уже не воюет. Деньги — это дроны. Деньги — это люди. Люди — это контракты. И если нет у них денег на контракты, у них уменьшаются силы", — заявил Зеленский.

Ранее Фокус писал о весенней наступательной кампании ВС РФ, основываясь на рассказах украинских военных и аналитиков. Выяснилось, что в течение двух недель марта состоялся ряд российских атак, начиная от Купянска-Лимана и заканчивая Гуляйполем.

В то же время аналитики ISW сообщили, что в течение четырех дней повышенной активности Вооруженные силы Российской Федерации провели 619 атак и потеряли 6090 человек, и такой уровень потерь слишком велик для едва заметных достижений на фронте.

Ранее Фокус рассказывал, что контратака ВСУ уничтожила те стартовые позиции, которые командование РФ готовило еще в 2025 году. Из-за этого начало наступления РФ привело к серьезным потерям среди российских военных.

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские военные провели и продолжают контрнаступательные действия на границе Днепропетровской и Запорожской области.