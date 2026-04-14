Россияне сбросили 6 авиабомб на Печенежскую дамбу на Харьковщине

Российские оккупанты нанесли удар по Печенежской дамбе. Это одно из крупнейших водохранилищ на Харьковщине.

ВС РФ сбросили шесть авиабомб на дамбу. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

Прилет произошел примерно в 10:45. Синегубов отметил, что объект является критически важным для региона и в частности для самого города Харькова.

После этого россияне совершили комбинированную атаку беспилотниками "Молния" и "Шахед" по Харькову.

Пока Синегубов не сообщил, насколько серьезный ущерб понесла дамба в результате обстрела. Также пока неизвестно, будут ли какие-то последствия для водоснабжения в регионе.

Печенеги на карте Фото: DeepStateMAP

23 марта россияне нанесли удар двумя авиабомбами по плотине через реку Северский Донец в Донецкой области. Из-за этого плотина была разрушена.

Ранее эксперты спрогнозировали, что целью обстрелов Украины Россией станут попытки сделать жизнь украинцев как можно тяжелее. Поэтому весной цели обстрелов будут связаны с системой водоснабжения и транспортом, а летом возобновятся обстрелы энергетики.

Напомним, что 25 февраля стало известно о подрыве российскими войсками дамбы возле села Осиково в Донецкой области. По информации аналитического проекта DeepState, таким образом оккупанты пытаются усложнить логистику Сил обороны Украины вблизи Константиновки. Перед этим россияне разрушили мост на северо-западной окраине города, а затем нанесли удар по дамбе 3-тонной управляемой авиабомбой. В результате часть местности подтопило, а дорога Дружковка-Константиновка стала непроездной.

Впоследствии уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что подрыв гидротехнического сооружения является сознательным шагом, который может иметь тяжелые и долговременные последствия для людей и окружающей среды. в соответствии с нормами международного гуманитарного права дамбы находятся под особой защитой, а их уничтожение прямо запрещено.