Росіяни скинули 6 авіабомб на Печенізьку дамбу на Харківщині

Російські окупанти завдали удару по Печенізькій дамбі. Це одне з найбільших водосховищ на Харківщині.

ЗС РФ скинули шість авіабомб на дамбу. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Приліт стався приблизно в 10:45. Синєгубов наголосив, що об'єкт є критично важливим для регіону та зокрема для самого міста Харкова.

Після цього росіяни здійснили комбіновану атаку безпілотниками "Молнія" та "Шахед" по Харкову.

Наразі Синєгубов не повідомив, наскільки серйозної шкоди зазнала дамба внаслідок обстрілу. Також наразі невідомо, чи будуть якісь наслідки для водопостачання у регіоні.

Печеніги на мапі

23 березня росіяни завдали удар двома авіабомбами по греблі через річку Сіверський Донець на Донеччині. Через це гребля була зруйнована.

Відео дня

Раніше експерти спрогнозували, що метою обстрілів України Росією стануть спроби зробити життя українців якомога важчим. Тож навесні цілі обстрілів будуть пов’язані з системою водопостачання та транспортом, а влітку відновляться обстріли енергетики.

Нагадаємо, що 25 лютого стало відомо про підрив російськими військами дамби біля села Осикове на Донеччині. За інформацією аналітичного проєкту DeepState, таким чином окупанти намагаються ускладнити логістику Сил оборони України поблизу Костянтинівки. Перед цим росіяни зруйнували міст на північно-західній околиці міста, а згодом завдали удару по дамбі 3-тонною керованою авіабомбою. Унаслідок цього частину місцевості підтопило, а дорога Дружківка–Костянтинівка стала непроїзною.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що підрив гідротехнічної споруди є свідомим кроком, який може мати тяжкі та довготривалі наслідки для людей і довкілля.Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права дамби перебувають під особливим захистом, а їх знищення прямо заборонене.