Подорожчання води в Україні: Кличко заявив про потребу підняти тарифи

Через суттєве зростання вартості електроенергії практично у всіх регіонах України зростають тарифи на воду. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що такі рішення хоч і "б’ють" по гаманцях українців, але без їх впровадження галузь водопостачання та водовідведення в усіх регіонах України опиниться під загрозою повної зупинки.

Описуючи складне фінансове становище комунальних підприємств, голова Асоціації міст України та мер Києва Віталій Кличко 3 вересня у своєму Telegram-каналі написав, що галузь водопостачання та водовідведення в усіх регіонах України опинилася під загрозою повної зупинки через критичну невідповідність тарифів реальним витратам.

"У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. <...> Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", — заявив мер.

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За словами Кличка, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рекомендувала підняти вартість послуг ще у 2024 році. Однак тоді це рішення не було втілене в життя, що призвело до накопичення величезних збитків на водоканалах.

Він додав, що у багатьох громадах країни місцеві водоканали змушені негайно ухвалювати рішення про підвищення тарифів, аби зберегти цілодобове водопостачання та запобігти аварійним відключенням.

Допис Віталія Кличка про підвищення тарифів на воду

За словами мера столиці, нинішній тариф уже не відповідає витратам підприємств, які забезпечують водопостачання та водовідведення. При цьому Віталій Кличко не назвав у цій заяві конкретного нового тарифу для киян і не повідомив дату, з якої він може почати діяти. Водночас, наприкінці липня повідомлялося, що в Києві тариф на водопостачання та водовідведення планують підвищити.

Станом на 3 вересня 2026 року ситуація така: для населення Києва тариф на холодну воду тримається на рівні тарифів, які діяли 24 лютого 2022 року. Це прямо зазначено на сайті "Київводоканалу" та в постанові НКРЕКП №2302 від 30 грудня 2025 року.

Таким чином, чинний тариф для населення Києва становить:

16,164 грн/м³ - централізоване водопостачання;

14,220 грн/м³ - централізоване водовідведення;

30,384 грн/м³ - разом за воду та каналізацію.

При цьому питання перегляду ціни вже винесене на рівень міської влади, а тому не дивно, що сьогодні Віталій Кличко заявив, що тариф потрібно підняти, щоб водопостачання столиці могло стабільно працювати.

Так, "Київводоканал" пояснює необхідність перегляду тарифів тим, що чинний тариф для населення покриває лише 27% собівартості виробництва послуг.

Підвищення тарифів уже відбувається в регіонах

Заява Кличка пролунала на тлі перегляду тарифів на воду в інших містах України. У 2026 році після зміни правил регулювання ціни на послуги водоканалів почали переглядати органи місцевого самоврядування. У різних громадах нові тарифи вже почали діяти, причому їхній розмір суттєво відрізняється залежно від конкретного підприємства та регіону.

Наприклад, у Дніпрі нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення почали діяти з 1 липня 2026 року. Для населення та інших споживачів, які не є підприємствами у сфері водопостачання, загальний тариф встановили на рівні 81,92 грн за 1 м³ з ПДВ. Із цієї суми 47,10 грн припадає на водопостачання, а 34,82 грн - на водовідведення.

В Одесі з 15 серпня тарифи "Інфоксводоканалу" також скоригували відповідно до розпорядження Одеської міської військової адміністрації.

А от у Львові ситуація стала однією з найбільш резонансних. Так, на початку липня "Львівводоканал" розрахував економічно обґрунтований тариф близько 100 грн за кубометр. На той момент мешканці міста платили 25,88 грн/м³. На щастя для мешканців міста, у мерії запропонували не переходити одразу до 100 грн. Перший етап підвищення запропонували встановити на рівні 56,38 грн за кубометр.

Нагадаємо, що російські атаки по об’єктах водної інфраструктури можуть спричинити перебої з водопостачанням і водовідведенням в українських містах. Експерти попереджають, що найбільш вразливими є насосні станції, електропостачання, очисні споруди та магістральні трубопроводи. На тлі ударів РФ по критичній інфраструктурі фахівці пояснили, чи можливі тривалі відключення води та як може працювати система в разі пошкодження окремих об’єктів.