Гарантию на новостройки могут продлить до 10 лет: что изменится для покупателей

Украинцы, планирующие приобрести жилье в новостройке, получат дополнительную защиту. Правительство поддержало инициативу о введении долгосрочной гарантии качества недвижимости, которая позволит требовать устранения недостатков даже спустя годы после заселения.

В Украине предлагают ввести гарантию на новые объекты недвижимости сроком не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. Если в течение этого периода будут выявлены недостатки, заказчик строительства будет обязан устранить их самостоятельно или полностью компенсировать владельцу расходы на ремонт. Правительство поддержало соответствующую инициативу Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

Для внедрения этих изменений предлагается внести поправки в Гражданский кодекс Украины, а также в законы "О регулировании градостроительной деятельности" и "О защите прав потребителей".

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По словам заместителя министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Натальи Козловской, покупатель новой недвижимости должен иметь гарантию защиты не только на момент приобретения жилья. Предлагаемая как минимум 10-летняя гарантия качества означает, что в случае выявления недостатков, влияющих на эксплуатационную пригодность объекта, владелец сможет потребовать от заказчика строительства их устранения. Если же человек решит устранить проблему самостоятельно, застройщик будет обязан возместить понесенные расходы.

Ответственность за качество объекта в течение всего гарантийного срока будет нести именно заказчик строительства или его правопреемник.

Обновленные правила будут распространяться на завершенные объекты, принятые в эксплуатацию. Исключение составят здания, возведенные на основании строительного паспорта, а также отдельные объекты с незначительными последствиями категории СС1, работы на которых выполнялись хозяйственным способом.

Как будет работать новый механизм

Если владелец в течение 10-летнего гарантийного срока обнаружит недостатки, ему необходимо будет сообщить о них заказчику строительства. Проблемы, влияющие на возможность нормального проживания в жилье, должны быть подтверждены отчетом сертифицированного специалиста по результатам обследования.

Далее заказчик строительства в течение 30 дней обязан предложить способ и сроки устранения недостатков или предоставить обоснованный отказ. Владелец, в свою очередь, будет иметь 7 дней на то, чтобы согласовать предложенный вариант или отказаться от него. После достижения соглашения заказчик устранит недостатки в установленные сроки.

В качестве альтернативы владелец сможет устранить проблемы самостоятельно или привлечь стороннего специалиста. В таком случае заказчик строительства будет обязан полностью возместить понесенные расходы на ремонт.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года в Министерстве развития объявили о запуске совместного проекта с организацией Habitat for Humanity (HFH) по оценке и отбору свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное жилье.

Кроме того, ранее юристы объясняли, что делать, если жилье не числится в реестре, ведь электронная система заработала только в 2013 году, и для тех, кто приватизировал квартиру или построил дом раньше и не предпринимал с ним дальнейших действий, такая недвижимость фактически не существует в цифровом пространстве.