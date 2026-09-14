Гарантію на новобудови в Україні можуть подовжити до 10 років: що зміниться для покупців

Українці, які планують придбати житло в новобудові, отримають додатковий рівень захисту. Уряд підтримав ініціативу щодо тривалої гарантії на якість нерухомості, яка дозволить вимагати усунення недоліків навіть через роки після заселення.

В Україні пропонують запровадити гарантію на нові об'єкти нерухомості строком щонайменше 10 років із моменту введення в експлуатацію. Якщо протягом цього періоду буде виявлено недоліки, замовник будівництва зобов'язаний буде усунути їх самостійно або повністю компенсувати власнику витрати на ремонт. Уряд підтримав відповідну ініціативу Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Для реалізації змін пропонується внести правки до Цивільного кодексу України, а також законів "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про захист прав споживачів".

За словами заступниці міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Наталії Козловської, покупець нової нерухомості повинен мати захист не лише на момент придбання житла. Запропонована щонайменше 10-річна гарантія якості означає, що у разі виявлення недоліків, які впливають на експлуатаційну придатність об'єкта, власник зможе вимагати від замовника будівництва їх усунення. Якщо ж людина вирішить виправити проблему самостійно, забудовник буде зобов'язаний відшкодувати понесені витрати.

Видео дня

За якість об'єкта протягом усього гарантійного строку нестиме відповідальність саме замовник будівництва або його правонаступник.

Оновлені правила поширюватимуться на завершені об'єкти, прийняті в експлуатацію. Виняток становитимуть будівлі, зведені на підставі будівельного паспорта, а також окремі об'єкти з незначними наслідками категорії СС1, роботи на яких виконувалися господарським способом.

Як діятиме новий механізм

Якщо власник протягом 10-річного гарантійного строку виявить недоліки, йому потрібно буде повідомити про них замовника будівництва. Проблеми, що впливають на можливість нормально користуватися житлом, має підтвердити звітом сертифікований фахівець за результатами обстеження.

Далі замовник будівництва протягом 30 днів зобов'язаний запропонувати спосіб та строки усунення недоліків або надати обґрунтовану відмову. Власник, своєю чергою, матиме 7 днів на те, щоб погодити запропонований варіант чи відмовитися від нього. Після досягнення згоди замовник усуватиме недоліки у визначені терміни.

Альтернативно власник зможе усунути проблеми самостійно чи залучити стороннього фахівця. У такому випадку замовник будівництва буде зобов'язаний повністю компенсувати понесені витрати на ремонт.

Раніше повідомлялося, що у січні 2026 року в Міністерстві розвитку оголосили про запуск спільного проєкту з Habitat for Humanity (HFH) щодо оцінки та відбору вільних об'єктів нерухомості для інвестування в доступне житло.

Також раніше юристи пояснювали, що робити, якщо житло не значиться в реєстрі, адже електронна система запрацювала лише у 2013 році, і для тих, хто приватизував квартиру чи збудував будинок раніше та не проводив з ним подальших дій, така нерухомість фактично не існує в цифровому просторі.