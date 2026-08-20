Реєстр житла для ВПО: чому він не запрацює з 1 жовтня

У січні 2026 року в Міністерстві розвитку було оголошено про проект із Habitat for Humanity (HFH) щодо оцінки та відбору вільних об’єктів нерухомості для інвестування в доступне житло.

Ці об’єкти мають бути внесені до Реєстру житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і надалі перетворені на доступне та соціальне житло. Однак запуск Реєстру було відкладено, повідомив народний депутат, голова спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

За його словами, уряд затвердив Програму діяльності та подав її на розгляд парламенту. Документ передбачає створення Реєстру житла для ВПО у 2027 році, а виконавцем визначено Міністерство з питань громад, територій та ВПО.

Раніше систему планували запустити до 1 жовтня 2026 року.

Реєстр має стати основою для переходу від тимчасового розміщення ВПО до системної житлової політики та довгострокових рішень.

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Ключовими інноваціями документа є інтерактивна карта з детальною інформацією про об’єкт, можливість обирати житло в будь-якому регіоні України та прозорі інструменти для залучення інвестицій партнерів на ремонт і будівництво житла.

Серед пріоритетів, визначених Міністерством розвитку та Міністерством соціальної політики, — впровадження інструментів інформування та забезпечення доступу ВПЛ до послуг і пільг у форматі "єдиного вікна" (2026) та запуск єдиного маршруту супроводу й інтеграції ВПЛ у громадах (2027 рік).

"Уряд має максимально прискорити створення Реєстру. У людей, які через війну втратили свої домівки, немає часу чекати — їм потрібно вирішити житлове питання вже сьогодні", — підсумував Фролов.

ZN.ua уточнює, що затримку пояснюють проблемами з інвентаризацією нерухомості на місцях. Згідно із законом № 4080-IX, місцеві комісії мають обстежити понад 9 тисяч потенційних об’єктів. Йдеться про занедбані будинки, гуртожитки, державні та комунальні будівлі, а також про вільні земельні ділянки. Наразі опрацьовано лише близько 3 тисяч об’єктів.

Додаткову складність становить технічна інтеграція реєстру з іншими базами даних. Зокрема, з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром та Базою даних ВПЛ. Платформу за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розробляє компанія Kitsoft.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко писав, що в країні вже роками йдеться про системне вирішення житлової проблеми внутрішньо переміщених осіб, проте проблема полягає в самій логіці існуючої житлової політики щодо ВПО.

Він зазначає, що уряд вкотре обирає найзручніший для себе шлях — спрямовувати кошти до комунальної власності громад. Останні отримують нові будівлі або відремонтовані приміщення, але питання, хто і на яких умовах там житиме, залишається відкритим.

Для переселенців це означає одне: вони не отримують права власності чи навіть довгострокових гарантій. Максимум — тимчасове проживання.

Нагадаємо, що переселенці з Донбасу облаштували собі житло в селі на Полтавщині.

Також повідомлялося, що переселенці роками живуть у гуртожитках.