Реестр жилья для ВПЛ: почему он не заработает с 1 октября

В январе 2026 года в Минразвития анонсировали проект с Habitat for Humanity (HFH) по оценке и отбору свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное жилье.

Эти объекты должны быть внесены в Реестр жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и в дальнейшем превращены в доступное и социальное жилье. Однако запуск Реестра, перенесли, сообщил народный депутат, глава специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов.

По его словам, правительство утвердило Программу деятельности и подало ее на рассмотрение парламента. Документ предусматривает создание Реестра жилья для ВПЛ в 2027 году, а исполнителем определено Министерство по вопросам общин, территорий и ВПЛ.

Раньше систему планировали запустить до 1 октября 2026 года.

Реестр должен стать основой для перехода от временного размещения ВПЛ к системной жилищной политике и долгосрочным решениям.

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Ключевыми инновациями документа являются интерактивная карта с подробной информацией об объекте, возможность выбирать жилье в любом регионе Украины и прозрачные инструменты для привлечения инвестиций партнеров под ремонт и строительство жилья.

Среди приоритетов, которые определили Минразвития и Минсоцполитики, — внедрение инструментов информирования и доступа ВПЛ к услугам и льготам в формате "единого окна" (2026) и запуск единого маршрута сопровождения и интеграции ВПЛ в общинах (2027 год).

"Правительство должно максимально ускорить создание Реестра. У людей, которые из-за войны потеряли свои дома, нет времени ждать — они нуждаются в решении жилищного вопроса уже сегодня", — резюмировал Фролов.

ZN.ua уточняет, что задержку объясняют проблемами с инвентаризацией недвижимости на местах. Согласно закону № 4080-IX местные комиссии должны обследовать более 9 тысяч потенциальных объектов. Речь идет о заброшенных домах, общежитиях, государственных и коммунальных зданиях, а также о свободных земельных участках. На данный момент обработано лишь около 3 тысяч объектов.

Дополнительную сложность представляет техническая интеграция реестра с другими базами данных. В частности, с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество, Государственным земельным кадастром и Базой данных ВПЛ. Платформу при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев разрабатывает компания Kitsoft.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко писал, что в стране годами говорится о системном решении жилищной проблемы внутренне перемещенных лиц, однако проблема заключается в самой логике существующей жилищной политики для ВПЛ.

Он констатирует, что правительство в очередной раз выбирает наиболее удобный для себя путь — направлять средства в коммунальную собственность громад. Последние получают новые здания или отремонтированные помещения, но вопрос, кто и на каких условиях там будет жить, остается открытым.

Для переселенцев это означает одно: они не получают права собственности или даже долгосрочных гарантий. Максимум — временное проживание.

Напомним, что переселенцы из Донбасса сделали из дома в селе на Полтавщине.

Также сообщалось, что почему переселенцы годами живут в общежитиях.