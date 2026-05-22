Жилье для ВПЛ: как устранить бюрократическую стену между человеком и домом

Проблема заключается в самой логике существующей жилищной политики для ВПЛ. Правительство в очередной раз выбирает наиболее удобный для себя путь — направлять средства в коммунальную собственность громад. Это подается как помощь местному самоуправлению в обеспечении жильем переселенцев. На самом деле государство фактически снимает с себя ответственность за конечный результат. Громады получают новые здания или отремонтированные помещения, но вопрос, кто и на каких условиях там будет жить, остается открытым.

Для переселенцев это означает одно: они не получают права собственности или даже долгосрочных гарантий. Максимум — временное проживание. Сегодня человек живет в коммунальном помещении, завтра меняется местная политика или финансирование — и эта возможность может исчезнуть. В такой модели нет стабильности, а без этого невозможно планировать жизнь, интегрироваться в новую общину.

Відео дня

Мир давно знает другие подходы. Государство может передавать жилье людям напрямую через жилищные сертификаты, механизмы выкупа, доступные кредиты или долгосрочную аренду с правом выкупа. Такие подходы позволяют человеку постепенно получить собственный дом, а не оставаться постоянным арендатором у коммунальной системы. В Украине же мы видим другую картину: государство финансирует стены, но не создает механизмов, которые делали бы их домом для конкретной семьи.

Еще более тревожным является то, что параллельно с новыми программами и презентациями правительство не выполняет даже тех обязательств, которые уже были взяты на себя. Бюджетом предусмотрены выплаты для детей внутренне перемещенных лиц — небольшие, но важные средства, примерно 2–3 тысячи гривен на покрытие расходов на аренду жилья. Для многих семей это критическая поддержка, которая позволяет просто удержаться на плаву.

Однако эти выплаты фактически не осуществляются. Деньги перераспределяются в ручном режиме на другие инициативы, а семьи, которые ежемесячно платят аренду и пытаются обеспечить детям нормальные условия жизни, остаются без помощи. В результате складывается парадоксальная ситуация: правительство декларирует масштабные жилищные программы, но не способно обеспечить даже базовые социальные гарантии.

Особенно показательной выглядит история с обещаниями возобновить эти выплаты. Чиновники публично заявляли о готовности поддержать соответствующее постановление. Однако решение так и не было принято. Бездействие Улютина и вице-премьера Кулебы блокирует решение, которое могло бы помочь тысячам семей уже сейчас. Время идет, семьи продолжают платить за аренду, а обещанная помощь остается лишь словами.

В это же время правительственные отчеты наполнены красивыми цифрами. Звучат заявления о миллиардных субвенциях, о новых объектах, о современных стандартах доступности и тому подобное. Но для переселенца эти цифры мало что значат, если он не может оплатить аренду квартиры в следующем месяце.

Проблема жилья для ВПЛ — это не только вопрос строительства. Это вопрос доверия к государству и его способности ставить в центр политики человека, а не бюджетный механизм. Если государство действительно хочет решить проблему, оно должно изменить подход. Главным адресатом жилищной политики должна быть конкретная семья, а не коммунальный баланс.

Переселенцам нужны не временные комнаты и очередные обещания. Им нужна возможность получить собственный дом — пусть постепенно, через кредиты или выкуп, но с реальным правом собственности в будущем. И им нужно выполнение тех социальных гарантий, которые уже были обещаны.

Потому что сегодня создается впечатление, что в государственной системе жилищной помощи есть все — программы, средства, презентации и отчеты. Нет только главного: уверенности человека, что завтра он не останется без крыши над головой. А без этой уверенности ни одна жилищная политика не работает. Людям нужен не "коммунальный актив" на балансе громад. Им нужен дом.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.