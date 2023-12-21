Заложники перемен. Почему правительство может отобрать выплаты у переселенцев?

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Согласно решению правительства, с 1 февраля 2024 года ежемесячные выплаты будут получать в 15 раз меньше переселенцев. Но такое существенное сокращение расходов на внутренне перемещенных лиц может вызвать социальную катастрофу. Несмотря на то, что страна находится в очень трудном положении и денег в бюджете явно не хватает, мы не имеем права экономить на людях, которые потеряли все из-за российской агрессии. Именно поэтому мы с коллегами из МФО "ВПО Украины" уже на финальной стадии разработки законопроекта, который сохранит социальные гарантии для внутренне перемещенных лиц. Более того, мы предлагаем не только не ограничивать количество людей, которые получают выплаты, но и привязать размер помощи к прожиточному минимуму. То есть поднять сумму выплат с 2000-3000 грн до 2361-3531 грн.

Переселенцы не должны быть заложниками постоянных изменений порядка выплат. Мы должны дать людям уверенность в том, что государство о них заботится. Поэтому мы стремимся закрепить эти положения законодательно до завершения войны. Кроме того, мы создали ВСК, в рамках которой инициируем более глубокую инвентаризацию имущества на центральном и местном уровнях. Существует много объектов государственной собственности, в частности в Фонде госимущества, Минобразования, среди арестованных активов АРМА, а также бывших профсоюзных санаториев, которые можно переоборудовать и использовать для размещения ВПЛ.

Существенное сокращение расходов на внутренне перемещенных лиц может привести к социальной катастрофе

Потеря жилья и работы — основные проблемы для ВПЛ. В Украине действует государственная программа компенсаций за жилье, которое было полностью разрушено в результате российской агрессии. Владельцы таких квартир или домов получают так называемые жилищные сертификаты, на которые могут приобрести новое жилье на рынке недвижимости. Государственные программы компенсации за уничтоженное россиянами имущество были рассчитаны исключительно на подконтрольные территории. Поэтому как только этот механизм заработал, мы сразу начали искать пути, как предоставить средства и тем людям, которые все потеряли на временно оккупированных территориях и выехали оттуда. По нашей инициативе несколько месяцев назад правительство утвердило решение, согласно которому подтвердить разрушение можно будет с помощью дистанционного зондирования земли — аэросъемки, и теперь факты уничтожения жилья, которые будут опираться на эти данные, будут устанавливать комиссии при местных органах власти.

Важный вопрос — интеграция ВПЛ в громады, в которые переехали переселенцы. Люди должны получить работу и возможность построить нормальную жизнь

По подсчетам Всемирного банка, жилой сектор Украины понес прямой ущерб на более чем 50 миллиардов долларов. Логично, что заплатить за это должен тот, кто разрушил, — Российская Федерация, поэтому вместе с международными партнерами мы продолжаем работать над механизмом репараций. В Украине создан Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, который и будет аккумулировать такие средства. Сейчас мы уже арестовали активы украинской "дочки" российского Сбербанка и работаем над тем, чтобы таких примеров было значительно больше.

После начала полномасштабного вторжения парламент внес необходимые изменения в законодательство, чтобы максимально защитить базовые права ВПЛ: на работу, медицинское обслуживание, образование и так далее. Важный вопрос, которым мы занимаемся, — это интеграция ВПЛ в общины, в которые переехали переселенцы. Люди должны получить работу и возможность построить нормальную жизнь. В новой редакции закона предусмотрим усиленную защиту ВПЛ во время военного положения.

Потеря жилья из-за агрессии РФ — одна из главных проблем граждан, которые вынужденно стали переселенцами

Кроме внутренне перемещенных лиц, миллионы украинцев вынуждены были выехать за границу. И мы, как государство, работаем над стратегией их возвращения домой. Наша основная цель — убедить людей, что их здесь ждут. Их новый опыт, знание иностранных языков и квалификация, полученная за рубежом во время войны сверхважна для послевоенного восстановления Украины. Власть работает над тем, чтобы гарантировать украинцам безопасность, и все больше расширяет сеть системы противовоздушной обороны и прилагает максимум усилий для того, чтобы ускорить гуманитарное разминирование. От этого зависит и восстановление жилья, и работа аграрного сектора экономики на деоккупированных территориях, а значит, перспектива возвращения местных жителей на эти земли.

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Выплаты для переселенцев планируют изменить: кто сможет получить помощь

Грантовая программа "Власна справа", основанная с 1 июля 2022 года, позволит многим начать собственный бизнес и обеспечить себя финансово. Программа "єОселя" работает во всех регионах страны и позволяет получить кредит на жилье на льготных условиях (3% и 7% годовых). С момента запуска инициативы выдано более 4 тыс. ипотек. Наибольшее количество получателей — это военные и представители силовых ведомств, а также педагоги, медики, ученые.

Несмотря на все вызовы, последние опросы показывают, что большинство украинских вынужденных мигрантов намерены вернуться на родину, поэтому восстановление должно заключаться в том, чтобы создать страну, в которой хочется жить и развиваться. Страну, где важен каждый гражданин.

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