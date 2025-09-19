От руин — к новому дому: как вернуть ВПЛ разрушенное жилье и оставить их в Украине

Related video

Решение жилищной проблемы переселенцев — шанс для нового жизненного старта миллионов людей.

Военное положение, активные боевые действия, оккупация территорий и масштабное разрушение инфраструктуры приводят к массовому перемещению населения. В эти непростые времена есть категория украинцев, которая требует особой защиты и внимания государства. Эта категория — "внутренне перемещенное лицо" (ВПЛ). За этим сухим бюрократическим термином скрываются судьбы миллионов людей, которых нападение агрессора лишило жилья, работы, привычных условий жизни и семейного уюта.

По состоянию на 2025 год количество официально зарегистрированных ВПЛ в Украине составляет примерно 4,6-4,9 млн человек, хотя фактическое количество может быть выше из-за неофициальных перемещений и возвращения. И эти люди нуждаются в нашей защите.

В своих поездках по регионам Украины и встречах с нашими гражданами, которые вынуждены были выехать из своих мест проживания и оставить свои дома, мы встречаемся с людьми разных судеб. И в большинстве случаев главной проблемой, с которой объективно сталкиваются эти люди — выступает проблема жилья.

Многие из них говорят, что знают, что их дома уничтожены обстрелами и возвращаться уже некуда. Спрашивают нас, занимается ли кто-то в государстве такими ситуациями. Отвечаем — занимаемся и ищем варианты, как помочь нашим гражданам.

По результатам многочисленных встреч с заинтересованными лицами, обработки предложений и запросов от граждан, мы пришли к выводу, что улучшение механизма предоставления жилья ВПЛ должно включать следующие компоненты:

компенсация будет касаться всех случаев уничтожения или повреждения имущества с начала агрессии РФ — то есть с 19 февраля 2014 года;

совершенствование процедур, что позволит устранить бюрократические препятствия и ускорить рассмотрение заявлений на компенсацию;

увеличение сроков подачи заявления о предоставлении компенсации после прекращения или отмены военного положения (с 1 до 3 лет);

для установления факта повреждения имущества можно использовать видео, фото, аэро- и спутниковые снимки. Такой механизм будет особенным для жителей прифронтовых областей. Если факт разрушения можно подтвердить с помощью спутников, дронов или других источников, владельцам будут выдавать сертификаты еВідновлення;

владельцы квартир в многоэтажках смогут выбирать: оставить восстановленное жилье или взять сертификат на новое жилье;

полностью разрушенные города не будут нуждаться в обследовании. Люди сразу будут иметь право на жилищные сертификаты.

По данным отчета Всемирного банка, по состоянию на февраль 2025 года на восстановление в Украине было необходимо 524 млрд долларов, из которых 84 миллиардов — на восстановление жилья. Но чтобы получить новое жилье, ВПЛ должно доказать, что оно утрачено, и она относится к категории лиц, имеющих право на такое жилье.

Несмотря на существование государственных программ поддержки и компенсаций, существуют многочисленные препятствия на законодательном, финансовом и инфраструктурном уровнях. Этот законопроект устраняет и упрощает документальные и бюрократические барьеры для доступа к механизму компенсаций.

Проблемы, с которыми сталкиваются ВПЛ, являются многогранными и требуют комплексных решений на всех уровнях: от законодательных изменений до более активного участия громад в создании условий для переселенцев. Без надлежащей государственной поддержки, изменений в законодательстве и развития программ помощи на местном уровне, переселенцы будут оставаться в неопределенном положении еще долгое время.

К сожалению, нередки случаи, когда люди, не находя возможностей решить жилищную проблему, выбирают для себя путь эмиграции. Это тяжелый выбор для людей и серьезная потеря человеческого капитала для страны. Поэтому вопрос социализации переселенцев, в частности, помощь в решении жилищного вопроса — не просто проявление заботы о людях. Это задача общенационального масштаба и веса.

Парламент не может оставаться в стороне от судеб миллионов людей и не думать о будущем нашего государства. Именно поэтому, сейчас народными депутатами из парламентской комиссии по защите прав ВПЛ инициирован законопроект № 13136 по совершенствованию механизма предоставления компенсаций и учета недвижимого имущества, включая распространение компенсации на объекты повреждены или уничтожены, начиная с 19 февраля 2014 года, который предоставит людям, потерявшим жилье из-за войны, не временную, а долгосрочную поддержку.

Сейчас законопроект рассмотрен Комитетом по вопросам экономического развития и единогласно рекомендован к принятию в первом чтении. Надеемся на его поддержку в сессионном зале. Это решение важно для миллионов людей и для нашей страны! Это инвестиция в будущее и стимул развиваться в собственной стране!

