ВПЛ и право голоса: как устранить барьеры на предстоящих выборах

Война не только разрушила города, села и дома миллионов украинцев, но и поставила под угрозу фундаментальные демократические процессы, определяющие будущее страны. Одним из самых острых вызовов является обеспечение участия внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в послевоенных выборах. И главное здесь — это гарантировать миллионам граждан реальное право на волеизъявление.

Учесть существующие реалии

Украина является мировым лидером по количеству беженцев, в частности, в собственной стране. Государственный реестр ВПЛ дает нам цифру в 4,6 млн украинцев, по данным UNHCR, по состоянию на 2025 год, около 3,7 млн украинцев являются внутренне перемещенными, что более соответствует реальности.

Відео дня

Существующее законодательство формально гарантирует ВПЛ право голоса, но на практике именно эта группа сталкивается с наибольшими барьерами — от сложных процедур смены избирательного адреса, зависимости от "прописки", которая давно не отражает жизненных реалий, до легализации своего фактического места жительства.

Это и есть косвенная дискриминация: право есть на бумаге, но его реализация превращается в запутанный квест, который большинство просто не пройдет. Та же процедура изменения избирательного адреса необходимая для голосования по фактическому месту жительства часто требует времени, знаний и усилий, непосильных для человека, который вынужден жить и выживать в трудных условиях.

После полномасштабного вторжения государственный реестр избирателей больше не соответствует демографической реальности: миллионы внутренне перемещенных граждан де-факто живут в одних громадах, а юридически "привязаны" к другим, часто оккупированным или разрушенным.

Проблема не новая, но полномасштабная война ее обострила. Еще в 2019 году Совет Европы в своем исследовании отмечал барьеры для ВПЛ на местных выборах: отсутствие регистрации по новому месту жительства, сложность изменения избирательного адреса и отсутствие информации. Сегодня ситуация хуже — миллионы людей разбросаны по стране, многие даже без всего вороха документов или стабильного жилья.

Внутренне перемещенные лица формально имеют полный спектр конституционных прав и свобод. Однако противоречия в законодательстве на практике ограничивают их способность реализовывать ключевые политические права. Это касается, прежде всего, права участвовать в государственных делах, свободно избирать и быть избранными в органы власти, а следовательно — влиять на общественно-политическую жизнь через избирательные процессы.

Исследователи рассматривают массовое переселение не только как следствие войны, но и как испытание для государства. Потребность в эффективной помощи ВПЛ выявила системные проблемы: слабость институциональных механизмов защиты прав граждан, недостаточную готовность к кризисам, а также отсутствие необходимых ресурсов для обеспечения потребностей этой уязвимой группы.

Голос каждого должен быть услышан

В Верховной Раде создана рабочая группа по наработке предложений по проведению послевоенных выборов и референдума. Свои рекомендации предоставляют экспертные сети, ЦИК, международные организации. Нужно также активнее привлечь самих переселенцев к подготовке решений — через экспертную рабочую группу с участием ЦИК, Омбудсмена, МВД и общественных организаций. Это не формальный жест вежливости, а вопрос эффективности. Без учета реальной ситуации, действительных обстоятельств и потребностей ВПЛ ни одна процедура не будет работать на практике.

Сейчас речь идет не о внесении изменений в действующий Кодекс о выборах, уже все осознают, что провести послевоенные выборы на его основе не удастся. Законодатели склоняются к принятию отдельного закона, который бы регулировал первые выборы после войны и должен был бы стать максимально инклюзивным в контексте обеспечения прав человека и гражданина.

Важно

От руин — к новому дому: как вернуть ВПЛ разрушенное жилье и оставить их в Украине

Современные электоральные инструменты

Упростить доступ к голосованию — не значит пренебречь безопасностью или прозрачностью. Это означает адаптировать электоральные инструменты к реальности. Главный принцип — голосование по месту фактического пребывания должно быть доступным, простым и понятным. Что это может означать на практике?

- Отказ от лишних бюрократических преград. Регистрация для голосования могла бы происходить непосредственно на избирательном участке за 5 дней по предъявлению паспорта или ID-карты, подтвержденной через "Дію", где уже содержатся данные о регистрации лица как ВПЛ. Или в "электронном кабинете избирателя" на сайте Госреестра избирателей.

- Максимальное расширение форматов волеизъявления. Почему бы не ввести многодневное голосование на участках, чтобы у человека была реальная возможность найти время? Также стоит рассмотреть возможность почтового голосования для тех, кто находится в другом населенном пункте или имеет проблемы с мобильностью.

- Полный отказ от открепительных талонов. Институт открепительных талонов исторически связан с массовыми злоупотреблениями (возможностью многократного голосования, "турами" организованных групп и т.д.). Для мобильных групп избирателей (в частности ВПЛ) это технически устаревший инструмент, который дублирует функции, которые уже могут выполняться через изменение избирательного адреса и электронные реестры.

- Интеграция реестров. Данные о лицах ВПЛ следует вносить в Государственный реестр избирателей во взаимодействии с Единой информационной базой данных о ВПЛ. Необходимо обеспечить автоматический обмен информацией между Реестром избирателей, реестрами ВПЛ и Демографическим реестром, чтобы минимизировать потребность в ручной загрузке справок и договоров аренды. ВПЛ должны получить право менять избирательный адрес не позднее чем за 5 дней до выборов.

- Использование е-сервиса ЦИК. С 2020 года уже работает онлайн-смена избирательного адреса через личный кабинет избирателя (е-сервис ЦИК) с загрузкой справки ВПЛ, договора аренды и тому подобное. Однако эта модель требует определенной доработки для массового использования ВПЛ.

- Эффективное использование потенциала "Дії". Это приложение способно стать действенным инструментом для дистанционной идентификации и электронного участия в волеизъявлении, как это уже происходит с петициями и государственными услугами. Следует интегрировать действующую услугу изменения избирательного адреса (ныне реализованную через веб-кабинет) в мобильное приложение "Дія" с авторизацией через КЭП или BankID и автоматическим подтягиванием справки ВПЛ или данных о месте жительства.

Равенство, прозрачность и защита волеизъявления

Отдельная тема — информационное равенство и защита от манипуляций. ВПЛ, особенно пожилые люди, часто живут в информационном вакууме. Нужны четкие, простые коммуникационные кампании для ВПЛ (инструкции вроде "три шага, чтобы проголосовать по новому месту") с фокусом на онлайн-сервисы и тому подобное.

В общем, масштабная кампания через ЦПАУ, хабы, СМИ, соцсети и SMS — это не услуга, а обязанность государства. Так же как и строгий надзор за любыми попытками давления на эту уязвимую категорию избирателей со стороны местной власти, тех или иных политических сил. Нужны четкие инструкции для местной власти и быстрая реакция на любые неправомерные попытки вмешательства или создания искусственных препятствий.

То есть, неотъемлемым инструментом обеспечения легитимности послевоенных выборов должен стать строгий, многоуровневый надзор за соблюдением избирательных прав ВПЛ. Речь идет не о формальном контроле, а о реальном присутствии институтов, способных оперативно реагировать на нарушения. К такому мониторингу должны быть системно привлечены Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Центральная избирательная комиссия, а также авторитетные общественные и правозащитные организации.

Фундаментальный выбор

Таким образом, организация голосования для ВПЛ — это не чисто технический вопрос, а фундаментальный выбор будущего. По большому счету, вопрос в том, будет ли послевоенная Украина страной, где права человека защищены, несмотря на все сложные обстоятельства. Где общество объединяется и укрепляется через действенное включение граждан в демократические процессы. Или она станет страной, где миллионы уже пострадавших людей будут институционально маргинализированы? Введение простых, доступных и инклюзивных механизмов голосования для ВПЛ станет весомым вкладом в легитимность будущей власти, в социальную сплоченность и справедливость.

Проведение выборов после завершения полномасштабной войны неизбежно столкнется с рядом серьезных институциональных, логистических и законодательных вызовов. Именно поэтому подготовку к ним необходимо начинать заранее. Послевоенный избирательный процесс будет иметь существенные отличия от мирного, что требует тщательного планирования, включая моделирование возможных кризисных сценариев и разработку механизмов их преодоления.

Для эффективной подготовки критически важна консолидация усилий всех заинтересованных сторон. Необходимо создавать специализированные рабочие группы с широким представительством экспертов разных уровней и профилей. Значительную практическую ценность будет иметь изучение и адаптация международного опыта, в частности стран, уже прошедших путь восстановления демократических институтов после конфликтов.

Особенно полезным в этом контексте может стать анализ послевоенных избирательных процессов в таких государствах, как Босния и Герцеговина и Хорватия. Обобщение их положительных наработок и ошибок позволит расширить горизонты планирования и избежать повторения негативных тенденций при организации выборов в Украине в сложных послевоенных условиях.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно