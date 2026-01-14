По 3 000 грн в месяц на детей: в Раде готовят постановление о выплатах ВПЛ с 1 февраля

Депутаты межфракционного объединения "ВПЛ Украины" договорились о выплатах в 3 000 грн в месяц для всех детей из семей внутренне перемещенных лиц с 1 февраля 2026 года. Доход других ВПЛ парламентарии хотят повысить до 10 380 грн.

Информацию о выплатах ВПЛ на детей председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал 14 января в своем Telegram-канале. По его словам, о начислении 3 000 грн детям из семей ВПЛ договорились на базе Совета коалиции.

В дальнейшем депутаты должны юридически оформить принятое решение в виде постановления.

"Будем вместе держать вопрос под контролем. Также работают над повышением уровня дохода до 10 380 грн для других ВПЛ (с учетом критериев)", — сообщил Гетманцев.

Отметим, с 1 ноября 2023 года денежная помощь назначается семьям ВПЛ на 6 месяцев. Кабинет министров Украины периодически продлевает действие программы — действующая действует до февраля 2026 года. Выплаты ВПЛ начисляются только наиболее уязвимым категориям: людям с инвалидностью I — III группы, семьям с детьми до 18 лет (если дети учатся — до 23 лет), семьям, которые состоят только из нетрудоспособных лиц и тому подобное.

Деньги из расчета на каждого ВПЛ ежемесячно поступают одному из членов семьи, который определен как уполномоченное лицо: по 3 000 грн на лиц с инвалидностью и детей и по 2 000 грн для других категорий граждан.

