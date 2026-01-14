По 3 000 грн на місяць на дітей: в Раді готують постанову про виплати ВПО з 1 лютого

Депутати міжфракційного обʼєднання "ВПО України" домовилися про виплати у 3 000 грн на місяць для всіх дітей з родин внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого 2026 року. Дохід інших ВПО парламентарі хочуть підвищити до 10 380 грн.

Інформацію щодо виплат ВПО на дітей голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив 14 січня у своєму Telegram-каналі. За його словами, про нарахування 3 000 грн дітям з сімей ВПО домовилися на базі Ради коаліції.

Надалі депутати мають юридично оформити ухвалене рішення у вигляді постанови.

"Будемо разом тримати питання під контролем. Також працюють над підвищенням рівня доходу до 10 380 грн для інших ВПО (з урахуванням критеріїв)", — повідомив Гетманцев.

Зазначимо, з 1 листопада 2023 року грошова допомога призначається родинам ВПО на 6 місяців. Кабінет міністрів України періодично подовжує дію програми — чинна діє до лютого 2026 року. Виплати ВПО нараховуються лише найбільш вразливим категоріям: людям з інвалідністю І – ІІІ групи, родинам із дітьми до 18 років (якщо діти навчаються — до 23 років ), сім'ям, які складаються лише з непрацездатних осіб тощо.

Гроші з розрахунку на кожного ВПО щомісяця надходять одному з членів родини, який визначений як уповноважена особа: по 3 000 грн на осіб з інвалідністю та дітей та по 2 000 грн для інших категорій громадян.

