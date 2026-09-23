Удар по гривне на Binance: что нужно срочно сделать владельцам средств до 28 сентября

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 28 сентября приостанавливает прямые выплаты в гривне и вводит принудительную автоматическую конвертацию остатков средств украинских пользователей в стейблкоины USDT.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance готовит изменения в работе с гривной и торговой парой USDT/UAH для украинских пользователей. Изменения вступят в силу 28 сентября 2026 года и коснутся пополнения счетов, вывода средств и спотовой торговли. Об этом Binance сообщила в официальном объявлении 23 сентября.

Так, 23 сентября 2026 года криптовалютная биржа Binance опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что с 28 сентября в 09:00 по UTC+2 (10:00 по Киеву) прекратит поддержку депозитов и вывода гривны через Fiat Trade UAH и удалит спотовую пару USDT/UAH.

Согласно официальному заявлению биржи, с 28 сентября вступают в силу следующие изменения:

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Прекратит работу фиатный шлюз: услуги по пополнению и снятию гривны через сервис Fiat Trade UAH станут полностью недоступны. Произойдет делистинг торговой пары: спотовая пара USDT/UAH будет полностью удалена с платформы. Автоматическая отмена ордеров: все открытые заявки на покупку или продажу в паре USDT/UAH после наступления дедлайна система аннулирует автоматически.

Представители биржи призывают пользователей заранее распорядиться имеющимися гривневыми балансами и самостоятельно закрыть активные ордера.

При этом изменения касаются исключительно операций в гривне через указанный сервис и пары USDT/UAH. В официальном сообщении Binance не говорится о прекращении работы биржи в Украине в целом.

В справочных материалах биржи также описаны другие способы пополнения счета и работы с активами, в частности через банковские карты и другие платежные каналы, однако их доступность может зависеть от конкретного региона и условий сервиса. Например, в Binance напомнили, что для украинских пользователей останется доступной возможность пополнять счет в долларах США непосредственно с банковских карт.

Принудительная конвертация остатков в гривнах

Для пользователей, которые оставят гривну в своих кошельках после 28 сентября, платформа предусмотрела автоматическую конвертацию.

Все остатки средств в гривнах будут переведены в стейблкоин USDT до 18:00 30 сентября 2026 года.

Пересчёт будет произведён по фиксированному курсу 1 USDT = 46,5 UAH.

Пользователям, согласившимся на автоматический обмен, ничего дополнительно делать не нужно.

Таким образом, например, 4650 грн по курсу, установленному Binance, соответствуют 100 USDT. При этом речь идет именно о фиксированном курсе для автоматической конвертации остатков, а не об установлении нового официального курса гривны.

Почему Binance меняет условия и прекращает прямые операции с гривной

В своём сообщении Binance не указала конкретной причины, по которой прекращает работу с гривной через Fiat Trade UAH и удаляет пару USDT/UAH. Это стандартная практика для международных бирж — сообщать об изменении перечня поддерживаемых фиатных шлюзов без раскрытия внутренних или юридических деталей.

Биржа лишь сообщила об изменении поддерживаемых операций и сроках их введения.

Однако за этим решением стоят очевидные регуляторные и экономические факторы:

Регуляторное давление и ограничения НБУ на карточные переводы: Национальный банк Украины в течение длительного времени последовательно усиливает контроль за движением капитала и карточными P2P-переводами (борьба с так называемыми "дропами" и мискодингом). Прямые карточные фиатные шлюзы для криптобирж сталкиваются с постоянными блокировками со стороны банков-эквайеров и платежных партнеров.

Оптимизация юридических и финансовых рисков: обслуживание прямых фиатных пар с национальными валютами стран, в которых действуют строгие валютные ограничения, требует от международных платформ наличия сложной инфраструктуры комплаенса. Binance оптимизирует свои продуктовые линейки, оставляя только те фиатные шлюзы, которые соответствуют прямым международным требованиям (в частности, валютные карточные операции в USD/EUR).

Формализация статуса пары USDT/UAH: хотя пара оставалась активной в спотовой торговле до момента публикации объявления, реальный ликвидный оборот гривны на платформе уже давно сместился в сторону альтернативных инструментов (в частности, P2P-рынка), что сделало содержание отдельного фиатного шлюза нецелесообразным для компании.

Последствия для украинских пользователей

Отметим, что Binance не заявляла о прекращении работы своих других криптовалютных сервисов для украинских пользователей, то есть запрета на использование Binance для украинцев нет.

Речь идет исключительно о прекращении работы одного конкретного инструмента — прямой спотовой торговли USDT за гривну и прямого пополнения/вывода UAH через карточный шлюз Fiat Trade UAH.

Пользователи по-прежнему могут покупать и продавать криптовалюту за гривну через P2P-рынок (переводы с карты на карту между физическими лицами), который остается основным каналом обмена.

Напомним, что криптовалюта всё чаще фигурирует в коррупционных схемах, связанных с ТЦК, поскольку такие переводы сложнее привязать к конкретному получателю.

Также мы писали, что председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявлял, что криптовалюта в Украине не должна получить статус платежного средства. В то же время законопроект о налогообложении криптоактивов ещё могут существенно изменить ко второму чтению, в частности депутаты готовы пересмотреть большинство его положений.