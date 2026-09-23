Удар по гривні на Binance: що терміново треба зробити власникам коштів до 28 вересня

Найбільша світова криптобіржа Binance з 28 вересня зупиняє прямі виплати в гривні та впроваджує примусову автоматичну конвертацію залишків українських користувачів у стейблкоїни USDT.

Найбільша світова криптовалютна біржа Binance готує зміни в роботі з гривнею та торговою парою USDT/UAH для українських користувачів. Зміни наберуть чинності 28 вересня 2026 року та торкнуться поповнення рахунків, виведення коштів і спотової торгівлі. Про це Binance повідомила в офіційному оголошенні 23 вересня.

Так, 23 вересня 2026 року криптовалютна біржа Binance оприлюднила офіційне оголошення, у якому заявила, що з 28 вересня о 09:00 за UTC+2 (10:00 за Києвом) припинить підтримку депозитів і виведення гривні через Fiat Trade UAH та видалить спотову пару USDT/UAH.

Згідно з офіційною заявою біржі, з 28 вересня вступають в силу такі зміни:

Видео дня

Припиниться фіатний шлюз: послуги введення та виведення гривні через сервіс Fiat Trade UAH стануть повністю недоступними. Відбудеться делістинг торгової пари: спотову пару USDT/UAH буде повністю вилучено з платформи. Автоматичне скасування ордерів: усі відкриті заявки на купівлю чи продаж у парі USDT/UAH після настання дедлайну система анулює автоматично.

Представники біржі закликають користувачів заздалегідь розпорядитися наявними гривневими балансами та самостійно закрити активні ордери.

Водночас зміни стосуються виключно гривневих операцій через зазначений сервіс і пари USDT/UAH. В офіційному повідомленні Binance не йдеться про припинення роботи біржі в Україні загалом.

У довідкових матеріалах біржі також описані інші способи поповнення рахунку та роботи з активами, зокрема через банківські картки й інші платіжні канали, однак їхня доступність може залежати від конкретного регіону та умов сервісу. Наприклад, у Binance нагадали, що для українських користувачів залишиться доступною можливість поповнювати рахунок у доларах США безпосередньо з банківських карток.

Примусова конвертація гривневих залишків

Для користувачів, які залишать гривню на своїх гаманцях після 28 вересня, платформа передбачила автоматичну конвертацію.

Усі залишки коштів у UAH будуть переведені в стейблкоїн USDT до 18:00 30 вересня 2026 року.

Перерахунок здійснять за фіксованим курсом 1 USDT = 46,5 UAH.

Користувачам, які погоджуються на автоматичний обмін, нічого додатково робити не потрібно.

Таким чином, наприклад, 4650 грн за встановленим Binance курсом відповідають 100 USDT. При цьому йдеться саме про фіксований курс для автоматичної конвертації залишків, а не про встановлення нового офіційного курсу гривні.

Чому Binance змінює умови та закриває прямі операції з гривнею

У своєму повідомленні Binance не назвала окремої причини, чому припиняє роботу з гривнею через Fiat Trade UAH і видаляє пару USDT/UAH. Це стандартна практика для міжнародних бірж — повідомляти про регулювання переліку підтримуваних фіатних шлюзів без розкриття внутрішніх або юридичних деталей.

Біржа лише повідомила про зміну підтримуваних операцій та строки її запровадження.

Проте за цим рішенням стоять простежувані регуляторні та економічні чинники:

Регуляторний тиск та обмеження НБУ на карткові перекази: Національний банк України тривалий час послідовно посилює контроль за рухом капіталу та картковими P2P-переказами (боротьба з так званими "дропами" та міскодингом). Прямі карткові фіатні шлюзи для криптобірж стикаються з постійними блокуваннями з боку банків-еквайєрів та платіжних партнерів.

Оптимізація юридичних та фінансових ризиків: обслуговування безпосередніх фіатних пар із національними валютами країн із суворими валютними обмеженнями вимагає від міжнародних майданчиків складної комплаєнс-інфраструктури. Binance оптимізує свої продуктові лінійки, залишаючи лише ті фіатні шлюзи, які відповідають прямим міжнародним вимогам (зокрема, валютні карткові операції в USD/EUR).

Формалізація статусу пари USDT/UAH: хоча пара залишалася активною у спотовій торгівлі до моменту публікації оголошення, реальний ліквідний обіг гривні на платформі вже давно змістився у бік альтернативних інструментів (зокрема P2P-ринку), що зробило утримання окремого фіатного шлюзу недоцільним для компанії.

Наслідки для українських користувачів

Зазначимо, що Binance не заявляла про припинення роботи своїх інших криптовалютних сервісів для українських користувачів, тобто заборони на використання Binance для українців немає.

Мова йде виключно про припинення одного конкретного інструменту — прямої спотової торгівлі USDT за гривню та прямого фіатного поповнення/виведення UAH через картковий шлюз Fiat Trade UAH.

Користувачі й надалі можуть купувати та продавати криптовалюту за гривню через P2P-ринок (перекази з картки на картку між фізичними особами), який залишається основним каналом обміну.

Нагадаємо, криптовалюта дедалі частіше фігурує у корупційних схемах, пов’язаних із ТЦК, оскільки такі перекази складніше пов’язати з конкретним отримувачем.

Також ми писали, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляв, що криптовалюта в Україні не має отримати статус платіжного засобу. Водночас законопроєкт про оподаткування криптоактивів ще можуть суттєво змінити до другого читання, зокрема депутати готові переглянути більшість його положень.