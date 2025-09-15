Пільг не буде: Гетманцев розповів, чи стане криптовалюта в Україні платіжним засобом

Законопроєкт про оподаткування криптовалют в Україні пройшов перше читання, але його остаточна редакція ще потребує доопрацювання.

Related video

Закон очікують численні правки, але він не наполягає на жодних позиціях принципово. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Правок може бути і буде багато. Але я в ньому ні на чому принципово не наполягаю. Я вважаю, що потрібно зробити оптимальну редакцію цього закону, що можливо, тільки якщо буде достатньо обґрунтованої критики. Проблема з цим законом полягала в тому, що його ніхто всерйоз не готував. Скажу без зайвої скромності, якби комітет не взявся за нього, то документ не дійшов би до першого читання", — зазначив Гетманцев.

Він уточнив, що початковий текст законопроєкту, який вийшов у березні, був неякісним: "Було враження, що його писав чат GPT, за всієї поваги до цього чату. Ми текст причесали, зробили робочу конструкцію, але у мене поки що немає остаточної відповіді на запитання, чи все там як треба".

Гетманцев додав, що ринок криптовалют новий, і він боїться помилок, тому хотів би залучити більше фахівців для доопрацювання закону до другого читання.

"Ми готові змінювати все. Ну, можливо, крім надання пільг — оподаткування для цих операцій буде зазвичай за зразком операцій із цінними паперами. Напевно, це єдине, що я не готовий поміняти. Все інше, якщо це рішення буде обґрунтованим і правильним, готовий змінювати. І ми не будемо поспішати з ухваленням цього закону. Навіть якщо повноваження цієї каденції Верховної Ради завершаться, є перше читання, і законопроєкт перейде у спадок новій Раді".

Щодо статусу криптовалют, голова комітету наголосив: "Платіжним засобом не буде. Це все одно, а можливо, навіть гірше, ніж дозволити обіг євро та долара. Це питання національної безпеки та суверенітету".

В інтерв'ю він також торкнувся теми податкових пільг для імпорту електрокарів, які закінчуються цього року. Гетманцев категорично виключив можливість їх продовження з 1 січня 2026 року: "Категорично — ні. Я взагалі не розумію, чому обговорюється це питання. Була надана пільга, термін її дії закінчився, продовжувати її ніхто не обіцяв. Немає жодного аргументу для продовження пільг. Конкурентоспроможність товару на ринку має визначати ринок, а не держава шляхом надання пільг. І це перший аргумент".

Він додав, що якщо аргументують пільгу турботою про екологію, то пріоритетом для держави є фінансування армії: "Другий аргумент — якщо ви як імпортер наполягаєте на цій пільзі, обгрунтовуючи це турботою про екологію, то в моїй картині світу пріоритет між фінансуванням армії та екологією на боці фінансування. Тому об'єктивно, у нас жодного аргументу на користь пільг для електрокарів немає. Це позиція і міністра Марченка, і моя. А без нас обох вирішити це питання поки що неможливо".

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев повідомив, коли в Україні легалізують криптовалюту.

Варто зазначити, що 2024 року криптовалюта стала частішим елементом в електронних деклараціях державних службовців України. Порівняно з 2023 роком кількість осіб, які декларують володіння криптовалютою, збільшилася на 10%, а з 2021 року — на 220%.