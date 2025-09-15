Льгот не будет: Гетманцев рассказал, станет ли криптовалюта в Украине платежным средством
Законопроект о налогообложении криптовалют в Украине прошел первое чтение, но его окончательная редакция еще нуждается в доработке.
Закон ожидают многочисленные правки, но он не настаивает ни на каких позициях принципиально. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "РБК-Украина".
"Правок может быть и будет много. Но я в нем ни на чем принципиально не настаиваю. Я считаю, что нужно сделать оптимальную редакцию этого закона, что возможно, только если будет достаточно обоснованной критики. Проблема с этим законом заключалась в том, что его никто всерьез не готовил. Скажу без лишней скромности, если бы комитет не взялся за него, то документ не дошел бы до первого чтения", — отметил Гетманцев.
Он уточнил, что первоначальный текст законопроекта, получившегося в марте, был некачественным: "Было впечатление, что он писался чатом GPT, при всем уважении к этому чату. Мы текст причесали, сделали рабочую конструкцию, но у меня пока нет окончательного ответа на вопрос, все ли там как надо".
Гетманцев добавил, что рынок криптовалют новый, и он боится ошибок, поэтому хотел бы привлечь больше специалистов для доработки закона до второго чтения.
"Мы готовы менять все. Ну, возможно, кроме предоставления льгот — налогообложение для этих операций будет обычно по образцу операций с ценными бумагами. Наверное, это единственное, что я не готов поменять. Все остальное, если это решение будет обоснованным и правильным, готово изменять. И мы не будем торопиться с принятием этого закона. Даже если полномочия этой каденции Верховной Рады завершатся, есть первое чтение, и законопроект перейдет в наследство новой Раде".
Относительно статуса криптовалют, председатель комитета подчеркнул: "Платежным средством не будет. Это все равно, а возможно, даже хуже, чем позволить оборот евро и доллара. Это вопрос национальной безопасности и суверенитета".
В интервью он также затронул тему налоговых льгот для импорта электрокаров, которые заканчиваются в этом году. Гетманцев категорически исключил возможность их продления с 1 января 2026 года: "Категорически – нет. Я вообще не понимаю, почему обсуждается этот вопрос. Была предоставлена льгота, срок ее действия истек, продлевать ее никто не обещал. Нет никакого аргумента для продления льгот. Конкурентоспособность товара на рынке должна определять рынок, а не государство путем предоставления льгот. И это первый довод".
Он добавил, что если аргументируют льготу заботой об экологии, то приоритетом для государства есть финансирование армии: "Второй аргумент – если вы как импортер настаиваете на этой льготе, обосновывая это заботой об экологии, то в моей картине мира приоритет между финансированием армии и экологией на стороне финансирования. Поэтому объективно, у нас никакого аргумента в пользу льгот для электрокаров нет. Это позиция и министра Марченко и моя. А без нас обоих решить этот вопрос пока невозможно".
Напомним, ранее Даниил Гетманцев сообщил, когда в Украине легализуют криптовалюту.
Стоит отметить, что в 2024 году криптовалюта стала более частым элементом в электронных декларациях государственных служащих Украины. По сравнению с 2023 годом количество лиц, декларирующих владение криптовалютой, увеличилось на 10%, а с 2021 года — на 220%.