Льгот не будет: Гетманцев рассказал, станет ли криптовалюта в Украине платежным средством

Законопроект о налогообложении криптовалют в Украине прошел первое чтение, но его окончательная редакция еще нуждается в доработке.

Related video

Закон ожидают многочисленные правки, но он не настаивает ни на каких позициях принципиально. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "РБК-Украина".

"Правок может быть и будет много. Но я в нем ни на чем принципиально не настаиваю. Я считаю, что нужно сделать оптимальную редакцию этого закона, что возможно, только если будет достаточно обоснованной критики. Проблема с этим законом заключалась в том, что его никто всерьез не готовил. Скажу без лишней скромности, если бы комитет не взялся за него, то документ не дошел бы до первого чтения", — отметил Гетманцев.

Он уточнил, что первоначальный текст законопроекта, получившегося в марте, был некачественным: "Было впечатление, что он писался чатом GPT, при всем уважении к этому чату. Мы текст причесали, сделали рабочую конструкцию, но у меня пока нет окончательного ответа на вопрос, все ли там как надо".

Гетманцев добавил, что рынок криптовалют новый, и он боится ошибок, поэтому хотел бы привлечь больше специалистов для доработки закона до второго чтения.

"Мы готовы менять все. Ну, возможно, кроме предоставления льгот — налогообложение для этих операций будет обычно по образцу операций с ценными бумагами. Наверное, это единственное, что я не готов поменять. Все остальное, если это решение будет обоснованным и правильным, готово изменять. И мы не будем торопиться с принятием этого закона. Даже если полномочия этой каденции Верховной Рады завершатся, есть первое чтение, и законопроект перейдет в наследство новой Раде".

Относительно статуса криптовалют, председатель комитета подчеркнул: "Платежным средством не будет. Это все равно, а возможно, даже хуже, чем позволить оборот евро и доллара. Это вопрос национальной безопасности и суверенитета".

В интервью он также затронул тему налоговых льгот для импорта электрокаров, которые заканчиваются в этом году. Гетманцев категорически исключил возможность их продления с 1 января 2026 года: "Категорически – нет. Я вообще не понимаю, почему обсуждается этот вопрос. Была предоставлена ​​льгота, срок ее действия истек, продлевать ее никто не обещал. Нет никакого аргумента для продления льгот. Конкурентоспособность товара на рынке должна определять рынок, а не государство путем предоставления льгот. И это первый довод".

Он добавил, что если аргументируют льготу заботой об экологии, то приоритетом для государства есть финансирование армии: "Второй аргумент – если вы как импортер настаиваете на этой льготе, обосновывая это заботой об экологии, то в моей картине мира приоритет между финансированием армии и экологией на стороне финансирования. Поэтому объективно, у нас никакого аргумента в пользу льгот для электрокаров нет. Это позиция и министра Марченко и моя. А без нас обоих решить этот вопрос пока невозможно".

Напомним, ранее Даниил Гетманцев сообщил, когда в Украине легализуют криптовалюту.

Стоит отметить, что в 2024 году криптовалюта стала более частым элементом в электронных декларациях государственных служащих Украины. По сравнению с 2023 годом количество лиц, декларирующих владение криптовалютой, увеличилось на 10%, а с 2021 года — на 220%.