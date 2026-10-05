Жилье для ВПЛ за 1 гривну: Зеленский подписал закон о недвижимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 5005-IX, который восстанавливает возможность сдавать в аренду государственную и коммунальную недвижимость за символическую плату. Главное условие: недвижимость должна использоваться для организации временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, закон с подписью президента вернулся в парламент 5 октября. Этот законопроект Верховная Рада приняла в целом 17 августа.

Что предусматривает закон

Документ призван устранить правовую коллизию, возникшую после принятия закона "Об основных принципах жилищной политики". Закон восстанавливает возможность передавать целостные объекты недвижимости — в частности, дома и общежития — в аренду юридическим лицам, учреждениям или заведениям за символическую плату в размере 1 гривны.

Цель такой передачи — дальнейшая организация временного проживания внутренне перемещенных лиц, которые в результате полномасштабной войны лишились своих домов.

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Как это поможет ВПЛ

Ожидается, что подписанный закон полностью разблокирует процесс предоставления объектов государственной и коммунальной собственности для нужд ВПЛ. Это, в частности, должно позволить органам местного самоуправления совместно с международными донорами и партнерами реализовывать жилищные и донорские проекты.

Речь идет об использовании уже подготовленных помещений для практического расселения людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Ранее мы писали, что Украина может столкнуться с новой волной внутреннего перемещения уже этой зимой, однако система поддержки ВПЛ по-прежнему остается фрагментарной. О самых слабых местах государственной политики в отношении переселенцев Фокусу рассказал народный депутат Сергей Козырь.

Кроме того, Кабмин расширил меры поддержки переселенцев. Выплаты продлили, а для некоторых категорий их возобновят.