В Украине изменили порядок выплат — кто получит денежную помощь независимо от дохода
Кабмин расширил поддержку переселенцев. Начисление денег продлили, а некоторым категориям его восстановят.
Кабинет министров принял изменения в порядок предоставления финансовой помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Решение предусматривает продление выплат, расширение поддержки для детей и возможность повторного пересмотра помощи для отдельных категорий переселенцев. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Выплаты будут продолжаться еще 6 месяцев
Согласно новым правилам для ВПЛ, наиболее уязвимые категории смогут получать государственную помощь дольше — еще на шесть месяцев. Речь идет о тех переселенцах, которые нуждаются в дополнительной социальной защите.
"Продолжаем продолжительность выплат. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше", — написала Свириденко.
Новые условия для детей-переселенцев
Отдельные изменения касаются детей из числа ВПЛ. Отныне выплаты для них будут назначать независимо от уровня дохода семьи.
В то же время следует отметить, что есть важное условие. Согласно сообщению Свириденко, подать заявление следует до 1 мая 2026 года. В таком случае помощь будет начислена задним числом, то есть от 1 февраля 2026 года.
Перерасчет для нетрудоспособных переселенцев
Также правительство разрешило повторно обратиться за помощью тем нетрудоспособным ВПЛ, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения допустимого уровня дохода.
Из-за роста прожиточного минимума эти люди могут снова претендовать на поддержку.
Если подать заявление до 1 мая 2026 года, выплаты начислят с 1 января 2026 года. В случае более позднего обращения помощь назначат с месяца подачи документов.Важно
Обновление правил должно расширить круг получателей помощи и усилить поддержку наиболее уязвимых переселенцев — прежде всего детей и людей, которые не могут работать.
Ожидается, что изменения позволят части ВПЛ возобновить выплаты или получать их дольше в условиях сложной экономической ситуации.
