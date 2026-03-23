Кабмин расширил поддержку переселенцев. Начисление денег продлили, а некоторым категориям его восстановят.

Кабинет министров принял изменения в порядок предоставления финансовой помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Решение предусматривает продление выплат, расширение поддержки для детей и возможность повторного пересмотра помощи для отдельных категорий переселенцев. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Выплаты будут продолжаться еще 6 месяцев

Согласно новым правилам для ВПЛ, наиболее уязвимые категории смогут получать государственную помощь дольше — еще на шесть месяцев. Речь идет о тех переселенцах, которые нуждаются в дополнительной социальной защите.

"Продолжаем продолжительность выплат. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше", — написала Свириденко.

Відео дня

Новые условия для детей-переселенцев

Отдельные изменения касаются детей из числа ВПЛ. Отныне выплаты для них будут назначать независимо от уровня дохода семьи.

В то же время следует отметить, что есть важное условие. Согласно сообщению Свириденко, подать заявление следует до 1 мая 2026 года. В таком случае помощь будет начислена задним числом, то есть от 1 февраля 2026 года.

Новые правила для ВПЛ Фото: Из открытых источников

Перерасчет для нетрудоспособных переселенцев

Также правительство разрешило повторно обратиться за помощью тем нетрудоспособным ВПЛ, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения допустимого уровня дохода.

Опрос Хватает ли вам зарплаты/пенсии на базовые потребности? Опрос открыт до Да, полностью Держимся, но хватает Не хватает, приходится экономить Категорически не хватает Голосувати

Из-за роста прожиточного минимума эти люди могут снова претендовать на поддержку.

Если подать заявление до 1 мая 2026 года, выплаты начислят с 1 января 2026 года. В случае более позднего обращения помощь назначат с месяца подачи документов.

Важно

Обновление правил должно расширить круг получателей помощи и усилить поддержку наиболее уязвимых переселенцев — прежде всего детей и людей, которые не могут работать.

Ожидается, что изменения позволят части ВПЛ возобновить выплаты или получать их дольше в условиях сложной экономической ситуации.

