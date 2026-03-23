Кабмін розширив підтримку переселенців. Нарахування грошей подовжили, а деяким категоріям їх відновлять.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку надання фінансової допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Рішення передбачає продовження виплат, розширення підтримки для дітей та можливість повторного перегляду допомоги для окремих категорій переселенців. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Виплати триватимуть ще 6 місяців

Згідно новими правилами для ВПО, найбільш вразливі категорії зможуть отримувати державну допомогу довше — ще на шість місяців. Йдеться про тих переселенців, які потребують додаткового соціального захисту.

"Продовжуємо тривалість виплат. Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше", — написала Свириденко.

Нові умови для дітей-переселенців

Окремі зміни стосуються дітей із числа ВПО. Відтепер виплати для них призначатимуть незалежно від рівня доходу сім’ї.

Водночас слід зазначити, що є важлива умова. Згідно із повідомленням Свириденко, подати заяву слід до 1 травня 2026 року. У такому разі допомога буде нарахована заднім числом, тобто від 1 лютого 2026 року.

Перерахунок для непрацездатних переселенців

Також уряд дозволив повторно звернутися за допомогою тим непрацездатним ВПО, яким раніше припинили виплати через перевищення допустимого рівня доходу.

Через зростання прожиткового мінімуму ці люди можуть знову претендувати на підтримку.

Якщо подати заяву до 1 травня 2026 року, виплати нарахують з 1 січня 2026 року. У разі пізнішого звернення допомогу призначать із місяця подання документів.

Оновлення правил має розширити коло отримувачів допомоги та посилити підтримку найбільш уразливих переселенців — передусім дітей і людей, які не можуть працювати.

Очікується, що зміни дозволять частині ВПО відновити виплати або отримувати їх довше в умовах складної економічної ситуації.

