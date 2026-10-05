Житло для ВПО за 1 гривню: Зеленський підписав закон про нерухомість

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5005-IX, який відновлює можливість передавати державну та комунальну нерухомість в оренду за символічну плату. Головна умова: нерухомість має використовуватись для організації тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, закон із підписом президента повернувся до парламенту 5 жовтня. Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила в цілому 17 серпня.

Що передбачає закон

Документ має усунути правову колізію, яка виникла після ухвалення закону "Про основні засади житлової політики". Закон відновлює можливість передавати цілісні об'єкти нерухомості — зокрема будинки та гуртожитки — в оренду юридичним особам, установам або закладам за символічну плату в розмірі 1 гривні.

Мета такої передачі — подальша організація тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, які через повномасштабну війну втратили свої домівки.

Видео дня

Як це допоможе ВПО

Очікується, що підписаний закон повністю розблокує процес надання об'єктів державної та комунальної власності для потреб ВПО. Це, зокрема, має дозволити органам місцевого самоврядування спільно з міжнародними донорами та партнерами реалізовувати житлові й донорські проєкти.

Йдеться про використання вже підготовлених приміщень для практичного розселення людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Раніше ми писали, що Україна може зіткнутися з новою хвилею внутрішнього переміщення вже цієї зими, однак система підтримки ВПО досі залишається фрагментарною. Про найслабші місця державної політики щодо переселенців Фокусу розповів народний депутат Сергій Козир.

Також Кабмін розширив підтримку переселенців. Нарахування грошей подовжили, а деяким категоріям їх відновлять.