Доллар впервые превысил 45 грн по официальному курсу НБУ: сколько стоит валюта в обменных пунктах

В Одессе доллар уже стоит 45,25 грн, а в Полтаве курс вырос до 45,30 грн. В других пунктах продажи осуществляются по курсу 45,18 грн.

Официальный курс доллара в Украине впервые превысил отметку в 45 грн. По состоянию на 6 октября Национальный банк установил его на уровне 45,0564 грн за доллар. Между тем на наличном рынке американскую валюту уже продают дороже 45 грн, а в отдельных обменных пунктах цена достигает 45,30 грн.

По данным портала "Курс Украины", по состоянию на 5 октября средний курс продажи доллара в банках составляет 44,762 грн. В то же время средний коммерческий курс продажи — 45,259 грн.

На наличном рынке средний курс продажи доллара составляет 44,98 грн, а покупки — 44,72 грн. При этом в отдельных пунктах обмена курс уже превышает эти показатели.

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Например, в Одессе доллар продают по 45,25 грн, а в Полтаве — по 45,30 грн. В остальных пунктах продажи осуществляются по цене 45,18 грн.

Что будет с курсом доллара 6 октября

На 6 октября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,0564 грн. Таким образом, официальный курс уже превысил психологическую отметку в 45 грн.

6 октября курс евро по официальному курсу составит 50,483 грн.

На межбанковском валютном рынке 5 октября доллар торгуется в районе 45 грн: курс покупки составляет 45,070 грн, продажи — 45,092 грн, средний — 45,081 грн.

Для сравнения: официальный курс доллара на 5 октября составляет 44,8554 грн.

То есть за один день официальный курс вырос примерно на 20 коп.

Что происходит на валютном рынке

В то же время курс евро движется в противоположном направлении. По данным "Курс Украины", на 5 октября средний курс продажи евро в банках составляет 50,235 грн, в коммерческом сегменте — 50,923 грн, а на наличном рынке — 51,027 грн.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обращает внимание на другой фактор. Он анализирует расходы украинцев за рубежом. По его данным, в августе 2026 года они составили 764 млн долларов, что является максимумом этого года.

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"Безусловно, это связано с отпусками и отдыхом", — отмечает эксперт.

По его словам, если пересчитать августовские расходы в евро, этот показатель составил 660 млн евро, что почти соответствует уровню июля.

Украинцы за рубежом потратили в августе 2026 года 764 млн долларов, что является рекордным показателем этого года

За 8 месяцев 2026 года расходы украинцев за рубежом составили 5,7 млрд долларов, что на 5,1 % меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В пересчете на евро — 4,89 млрд евро, или на 9,2 % меньше.

Шевчишин связывает это, в частности, со снижением миграционных потоков и сокращением обслуживания внешних платежей через украинские банки — в связи с переходом на местные банки и другими факторами.

Напомним, ранее финансовый аналитик уже рассказывал, чего украинцам стоит ожидать от НБУ в период с 5 по 11 октября.