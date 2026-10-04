Курс доллара на следующей неделе: приближение к опасной отметке, а дальше — скачок

Курс доллара может оставаться на уровне около 45 грн, но риск роста увеличивается. Финансовый аналитик рассказал, чего ожидать от НБУ на этой неделе.

Курс доллара на этой неделе может оставаться в районе отметки 45 грн, однако ситуация на валютном рынке становится всё более напряжённой. По прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, для межбанковского рынка критическим диапазоном является 44,9–45 грн за доллар, причем риск роста курса остается значительным.

"Доллар уперся в отметку 45, и НБУ удерживает его на этом уровне", — отметил Шевчишин.

По его оценке, наличный доллар в период с 5 по 10 октября может торговаться в диапазоне 45,10–45,50 грн.

Отпустит ли НБУ курс доллара выше 45 грн

Аналитик считает, что сейчас именно Национальный банк играет ключевую роль в формировании курса. По его мнению, регулятор пытается удерживать курс доллара на уровне около 45 грн, одновременно корректируя курс евро.

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"НБУ сейчас — и оркестратор, и дирижёр. Всё зависит от него. Если захочет, будет удерживать курс, а если решит, что пора — пойдём вверх", — сказал Шевчишин.

В то же время такая политика имеет свою цену — международные резервы сокращаются. По словам аналитика, сентябрь стал рекордным по объему расходования резервов — около 5,5 млрд долларов.

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"Возможно, для регулятора сейчас валютная стабильность и сдерживание инфляции важнее резервов. Логика понятна — не дать еще одного повода для паники среди и без того нервничающего населения. Но математика неумолима: общий дефицит на максимальных уровнях, резервы ограничены", — отметил он.

В то же время ситуацию частично поддерживают договоренности с международными партнерами и ожидаемые поступления. Шевчишин называет это положительным фактором, хотя общая ситуация для гривны остается сложной.

Самого по себе превышения курсом отметки в 45 грн недостаточно, чтобы говорить об устойчивом пробое этого уровня. По словам Шевчишина, важно, чтобы НБУ позволил курсу закрепиться выше этой отметки как минимум на два дня.

"Чтобы говорить о пробое, нужно не просто посмотреть на курс, нужно, чтобы НБУ зафиксировал этот курс хотя бы на 2 дня", — пояснил аналитик.

Поэтому в ближайшие дни ключевой отметкой для валютного рынка останется именно 45 грн за доллар.

Что будет с евро

Курс евро, по прогнозу Шевчишина, в значительной степени будет зависеть от динамики пары EUR/USD на мировом рынке.

Если курс евро к доллару опустится ниже 1,122, то возможно движение в направлении 1,08. В таком случае перед НБУ встанет вопрос о дальнейшем соотношении курсов доллара и евро.

Аналитик прогнозирует, что на этой неделе курс наличных евро составит 50,8–51,3 грн.

Курс валют 5–11 октября: что повлияет на валютный рынок

Шевчишин отмечает, что 7 октября НБУ должен обнародовать данные о международных резервах и показателях валютного рынка за сентябрь.

9 октября ожидается публикация данных по инфляции в Украине за сентябрь. А к 12-му должны появиться оперативные данные таможни по внешней торговле.

Также важной останется динамика курса евро к доллару, в частности уровень 1,122.

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Отдельным фактором, влияющим на курс гривны, финансовый аналитик называет ситуацию с экспортом сельхозпродукции через Чёрное море и возможность дальнейшего выхода судов.

Напомним, Польша и Румыния отказались расширять транзит украинского зерна. Там заявили, что больше ничем не могут помочь Украине в экспорте зерна через Европу, пока продолжается блокада Чёрного моря.

Также ранее сообщалось, что агроэкспорт Украины сократился почти вдвое. Порты потеряли 95 % объемов.