Прибыль агробизнеса резко сократилась: украинские компании массово ушли в убыток (статистика)

Число агрокомпаний в Украине растет, но прибыльных — становится меньше. Такая ситуация в агроотрасли сложилась в сентябре.

В Украине продолжает расти число агрокомпаний: за январь–август 2026 года было зарегистрировано 853 новых компании, тогда как 262 прекратили свою деятельность. В то же время финансовые результаты агробизнеса за первое полугодие показывают иную тенденцию: выручка растет, но прибыльных компаний становится меньше, а совокупная чистая прибыль сокращается. По данным OpenDataBot , по состоянию на сентябрь 2026 года в Украине насчитывается 82 954 действующих агрокомпаний. Таким образом, на одну компанию, прекратившую деятельность в этом году, приходится более трёх новых.

Агробизнес увеличил выручку на 19 %, но заработал на 19 % меньше

OpenDataBot сравнил финансовую прибыль 5 389 агрокомпаний, представивших отчетность как за первое полугодие 2025 года, так и за аналогичный период 2026 года.

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Их совокупная выручка за год выросла на 19% — с 375,79 млрд до 448,35 млрд грн.

В то же время количество прибыльных компаний сократилось на 8%. В первом полугодии 2026 года прибыльными были 66 % компаний из этой выборки, тогда как количество убыточных компаний увеличилось.

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Еще более заметно изменилась сумма полученной прибыли. Совокупная чистая прибыль сократилась на 19 % — до 66,1 млрд грн.

То есть агрокомпании в целом пропустили через бизнес больше денег, но финансовый результат оказался ниже, чем годом ранее.

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В то же время следует учитывать, что финансовую отчетность за первое полугодие 2026 года представили лишь 5 800 агрокомпаний — на 6 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Для корректного сравнения Опендатабот использовал именно 5 389 компаний, которые представили отчетность за оба периода.

Кто получил наибольшую выручку

Лидером по выручке в первом полугодии 2026 года стала "Винницкая птицефабрика" — 37,47 млрд грн. За год её выручка увеличилась на 10,66 млрд грн, или почти на 40%.

Однако при таком росте выручки компания завершила первое полугодие с убытком в 2,26 млрд грн. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года её убыток составил 40 млн грн.

Второе место по выручке заняла "Мироновская птицефабрика" — 16,35 млрд грн. Ее выручка выросла на 27,7 %, или на 3,55 млрд грн. В то же время компания получила 950 млн грн убытка, тогда как годом ранее имела 680 млн грн прибыли.

Третий результат у "Лебединского семеноводческого завода" — 13,37 млрд грн выручки, что на 43,2% больше, чем годом ранее. Прибыль компании выросла с 50 до 90 млн грн.

Далее в десятке лидеров по выручке:

"Дружба-Нова" — 5,66 млрд грн выручки и 1,13 млрд грн прибыли;

"Зернопродукт МХП" — 5,19 млрд грн и 1,01 млрд грн убытка;

"Ориль-Лидер" — 5,11 млрд грн и 210 млн грн убытка;

"Энселко Агро" — 4,99 млрд грн и 410 млн грн прибыли;

"Старинская птицефабрика" — 4,35 млрд грн и 40 млн грн убытка;

"Байер Насення" — 4,11 млрд грн и 1,17 млрд грн прибыли;

"Интербизнес" — 3,92 млрд грн и 140 млн грн убытка.

Среди десяти крупнейших по выручке агрокомпаний, представленных в таблице OpenDataBot, пять завершили первое полугодие 2026 года с убытком.

Кто быстрее всех увеличивал доход

Наибольший рост выручки в абсолютном выражении продемонстрировала "Винницкая птицефабрика" — на 10,66 млрд грн, или 39,7%.

Далее места распределились следующим образом:

"Лебединский семеноводческий завод" — +4,03 млрд грн, или 43,2%;

"Мироновская птицефабрика" — +3,55 млрд грн, или 27,7%;

"Энселко Агро" — +2,80 млрд грн, или 127,6%;

"Ориль-Лидер" — +2,53 млрд грн, или 97,6%;

"Интербизнес" — +2,47 млрд грн, или 171%.

В последних трёх случаях процентный рост особенно высок, однако их доходы значительно ниже показателей лидеров рынка.

Среди крупных агрогрупп выручка также в основном росла

Кроме того, Опендатабот проанализировал 228 агрокомпаний, входящих в 32 финансово-промышленных группы и представивших отчетность за оба периода.

Наибольшая совокупная выручка агрокомпаний среди этих групп пришлась на МХП — 73,79 млрд грн. Годом ранее этот показатель составлял 58,68 млрд грн, то есть вырос на 25,7%.

Далее следуют:

Кернел — 19,11 млрд грн (+46,5%);

SP Advisors — 17,82 млрд грн (+28,3%);

"Агропросперис" — 7,12 млрд грн (+29,9%);

"Эпицентр" — 6,39 млрд грн (+27,1%);

Укрпроминвест — 5,15 млрд грн (+69,2%);

АПГК "Днепровская" — 3,39 млрд грн (-2,3%);

OKKO Group — 2,09 млрд грн (+41,4%);

АгроВиста — 1,51 млрд грн (+4,7%);

Фоззи Групп — 1,28 млрд грн (-7,5%).

В процентном выражении среди финансово-промышленных групп с выручкой агрокомпаний от 1 млрд грн в прошлом году больше всего вырос показатель "Укрпромининвеста" — на 69%. В то же время в трех группах выручка агрокомпаний сократилась: в "Явир-АПК" — на 42%, в "Фоззи Групп" — на 7%, а в АПГК "Днепровская" — на 2%.

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Отметим, что показатели ФПГ в исследовании касаются не всей выручки групп, а лишь совокупной выручки агрокомпаний, входящих в их состав и представивших отчетность за оба исследуемых периода.

Напомним, в Минагрополитики назвали причину возможного подорожания продовольственной корзины на 3%. Как там отметили, дополнительное повышение цен из-за топлива или возможного использования генераторов будет зависеть от ситуации осенью и зимой.