Прибуток агробізнесу обвалився: українські компанії масово пішли у збиток (статистика)

Агрокомпаній в Україні стає більше, але прибуткових — менше. Така ситуація в агрогалузі утворилася у вересні.

В Україні продовжує зростати кількість агрокомпаній: за січень–серпень 2026 року зареєстрували 853 нові компанії, тоді як припинили роботу 262. Водночас фінансові результати агробізнесу за перше півріччя показують іншу тенденцію: виторг зростає, але прибуткових компаній стає менше, а сукупний чистий прибуток скорочується. За даними Опендатабот, станом на вересень 2026 року в Україні налічується 82 954 чинні агрокомпанії. Так, на одну компанію, яка припинила роботу цьогоріч, припадає понад три нові.

Агробізнес наростив виторг на 19%, але заробив на 19% менше

Опендатабот порівняв фінансові прибутки 5 389 агрокомпаній, які подали звітність як за перше півріччя 2025 року, так і за аналогічний період 2026-го.

Видео дня

Їхній сукупний виторг за рік зріс на 19% — від 375,79 млрд до 448,35 млрд грн.

Водночас кількість прибуткових компаній скоротилася на 8%. Прибутковими у першому півріччі 2026 року були 66% компаній із цієї вибірки, тоді як кількість збиткових зросла.

Важливо

Агроекспорт обвалився: що сталося із зерном і чому пшениця дорожчає у світі, але дешевшає в Україні

Ще помітніше змінилася сума заробленого прибутку. Сукупний чистий прибуток скоротився на 19% — до 66,1 млрд грн.

Тобто агрокомпанії загалом провели через бізнес більше грошей, але фінансовий результат виявився нижчим, ніж роком раніше.

Опитування У якій торговельній мережі вашого міста ситуація з асортиментом зараз найскладніша? Опитування відкрите до АТБ "Сільпо" / "Фора" "Ашан" / METRO "Аврора" Місцеві маленькі магазини біля дому Голосувати

Водночас варто враховувати, що фінансову звітність за перше півріччя 2026 року подали лише 5 800 агрокомпаній — на 6% менше, ніж за аналогічний період 2025-го. Для коректного порівняння Опендатабот використав саме 5 389 компаній, які прозвітували за обидва періоди.

Хто отримав найбільший виторг

Лідером за виторгом у першому півріччі 2026 року стала "Вінницька птахофабрика" — 37,47 млрд грн. За рік її дохід збільшився на 10,66 млрд грн, або майже на 40%.

Однак за такого зростання виторгу компанія завершила перше півріччя зі збитком 2,26 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року її збиток становив 40 млн грн.

Друге місце за виторгом посіла "Миронівська птахофабрика" — 16,35 млрд грн. Її дохід зріс на 27,7%, або на 3,55 млрд грн. Водночас компанія отримала 950 млн грн збитку, тоді як роком раніше мала 680 млн грн прибутку.

Третій результат у "Лебединського насіннєвого заводу" — 13,37 млрд грн виторгу, що на 43,2% більше, ніж роком раніше. Прибуток компанії зріс із 50 до 90 млн грн.

Далі в десятці за виторгом:

"Дружба-Нова" — 5,66 млрд грн виторгу та 1,13 млрд грн прибутку;

"Зернопродукт МХП" — 5,19 млрд грн та 1,01 млрд грн збитку;

"Оріль-Лідер" — 5,11 млрд грн та 210 млн грн збитку;

"Енселко Агро" — 4,99 млрд грн та 410 млн грн прибутку;

"Старинська птахофабрика" — 4,35 млрд грн та 40 млн грн збитку;

"Байєр Насіння" — 4,11 млрд грн та 1,17 млрд грн прибутку;

"Інтербізнес" — 3,92 млрд грн та 140 млн грн збитку.

Серед десяти найбільших за виторгом агрокомпаній у таблиці Опендатабот п'ять завершили перше півріччя 2026 року зі збитком.

Хто найшвидше нарощував дохід

Найбільше в абсолютному вираженні виторг збільшила "Вінницька птахофабрика" — на 10,66 млрд грн, або 39,7%.

Далі місця розподілилися наступним чином:

"Лебединський насіннєвий завод" — +4,03 млрд грн, або 43,2%;

"Миронівська птахофабрика" — +3,55 млрд грн, або 27,7%;

"Енселко Агро" — +2,80 млрд грн, або 127,6%;

"Оріль-Лідер" — +2,53 млрд грн, або 97,6%;

"Інтербізнес" — +2,47 млрд грн, або 171%.

В останніх трьох випадках відсоткове зростання особливо високе, однак їхні доходи суттєво менші за показники лідерів ринку.

Серед великих агрогруп виторг теж переважно зростав

Окремо Опендатабот проаналізував 228 агрокомпаній, які входять до 32 фінансово-промислових груп і звітували за обидва періоди.

Найбільший сукупний виторг агрокомпаній серед цих груп припав на МХП — 73,79 млрд грн. Роком раніше показник становив 58,68 млрд грн, тобто зріс на 25,7%.

Далі розташувалися:

Кернел — 19,11 млрд грн (+46,5%);

SP Advisors — 17,82 млрд грн (+28,3%);

Агропросперіс — 7,12 млрд грн (+29,9%);

Епіцентр — 6,39 млрд грн (+27,1%);

Укрпромінвест — 5,15 млрд грн (+69,2%);

АПГК "Дніпровська" — 3,39 млрд грн (-2,3%);

OKKO Group — 2,09 млрд грн (+41,4%);

АгроВіста — 1,51 млрд грн (+4,7%);

Фоззі Груп — 1,28 млрд грн (-7,5%).

Найбільше у відсотковому вираженні серед фінансово-промислових груп із виторгом агрокомпаній від 1 млрд грн торік зріс показник "Укрпромінвесту" — на 69%. Водночас у трьох групах виторг агрокомпаній скоротився: у "Явір-АПК" — на 42%, у "Фоззі Груп" — на 7%, а в АПГК "Дніпровська" — на 2%.

Важливо

80% агроекспорту йде морем: що загрожує Україні через проблеми з портами

Зазначимо, що показники ФПГ у дослідженні стосуються не всього виторгу груп, а лише сукупного виторгу агрокомпаній, які входять до їхнього складу та подали звітність за обидва досліджувані періоди.

Нагадаємо, у Мінагрополітики назвали причину можливого здорожчання продуктового кошика на 3%. Як там зазначили, додаткове підвищення цін через пальне або можливе використання генераторів залежатиме від ситуації восени та взимку.