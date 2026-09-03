Украина потеряет миллиарды без портов: что показали новые данные ЕС после ударов РФ

Согласно новым данным Европейской комиссии, 90 % импорта Украины проходит через "коридоры солидарности".

В июле 2026 года около 90 % импорта в Украину и 95 % экспорта неаграрной продукции прошли через европейские "коридоры солидарности". В то же время около 80% зерна, масличных культур и сопутствующей продукции Украина вывозила по морю. Об этом говорится в новом отчете Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту (DG MOVE).

По данным Еврокомиссии, в июле коридоры солидарности оставались основным каналом для импорта в Украину. По наземным и речным маршрутам поступало около 90 % грузов, в том числе топлива, автомобилей, удобрений, военной и гуманитарной помощи. А на морские перевозки приходилось около 10%.

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Еще более значительной была роль "Solidarity Lanes" для экспорта неаграрной продукции. Около 95 % руды, стали и других промышленных товаров в июле вывозились по европейским сухопутным и речным маршрутам. На долю Черного моря пришлось примерно 5 %.

Однако ситуация с зерном и масличными культурами кардинально отличается. Около 80 % таких грузов в июле экспортировалось через украинский морской коридор, тогда как на "коридоры солидарности" приходилось около 20 %. Всего по морю за месяц прошло примерно 2,4 млн тонн зерна, масличных культур и сопутствующей продукции.

Сколько грузов прошло через коридоры ЕС

С момента запуска "Solidarity Lanes" в мае 2022 года через эти маршруты было перевезено около 230 млн тонн украинского экспорта. Примерно 103 млн тонн пришлось на сельскохозяйственную продукцию, в частности около 95 млн тонн зерна, масличных культур и сопутствующих товаров. Еще около 127 млн тонн составили неаграрные грузы — прежде всего руда, сталь и другая промышленная продукция.

"Коридоры солидарности" также играют решающую роль для украинского импорта. С мая 2022 года они позволили Украине импортировать около 111 млн тонн товаров, таких как топливо, транспортные средства, удобрения, а также военная и гуманитарная помощь", — говорится в отчете.

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Общий объем торговли, осуществленной через Solidarity Lanes с мая 2022 года, оценивается примерно в 304 млрд евро, из которых около 78 млрд евро пришлось на украинский экспорт, а 226 млрд евро — на импорт.

За весь период с мая 2022 года Украина экспортировала около 255 млн тонн зерна, масличных культур и сопутствующей продукции. Примерно 40 % этого объема прошло через коридоры солидарности, ещё 60 % — через черноморские порты.

Почему Украине не хватает сухопутных маршрутов

Несмотря на масштабное расширение европейских маршрутов, полностью заменить ими морской экспорт сложно. Глубоководные порты Большой Одессы — Одесса, Черноморск и Южный — обеспечивают перевозку крупных партий грузов с более низкой логистической себестоимостью.

По оценке Всемирного банка, возобновление полноценной работы этих портов в 2024 году обеспечило экономике Украины около 8 млрд долларов дополнительного эффекта благодаря увеличению экспорта и снижению стоимости логистики.

Дунайские порты, железная дорога и автомобильные маршруты по-прежнему имеют решающее значение, но не располагают достаточным резервом, чтобы в случае длительной блокады Чёрного моря полностью взять на себя морские перевозки.

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Это особенно важно для экспорта сельскохозяйственной продукции. При стоимости продукции около 180–250 долларов за тонну разница в стоимости транспортировки в несколько десятков долларов может существенно повлиять на рентабельность поставок.

В то же время украинский морской коридор остается одним из основных экспортных каналов. С сентября 2023 года по конец июля 2026 года по нему было перевезено около 209,3 млн тонн грузов, из которых 124,1 млн тонн составляло зерно.

Удары по портам создают риски для экспорта

Значение морского маршрута особенно заметно на фоне ударов РФ по портовой инфраструктуре Большой Одессы в июле-августе 2026 года.

По оценкам экспертов, длительное ограничение работы портов может приводить к недополучению экспортной выручки в размере 1,5–2 млрд долларов ежемесячно. НБУ оценивает возможную потерю экспортных поступлений примерно в 2,5 млрд долларов во втором полугодии 2026 года.

Для аграрного сектора три месяца блокады могут означать около 9 млн тонн невывезенной продукции. Металлургическая отрасль также рискует столкнуться с сокращением добычи на отдельных ГОКах примерно на 30% и уменьшением железнодорожных перевозок примерно на 1,3 млн тонн.

Среди приоритетов в сфере логистики — максимальное использование портов Измаил и Рени, расширение транзита через Молдову и Румынию, увеличение парка вагонов и локомотивов, а также поддержка страхования военных рисков

На этом фоне Украина уже пересматривает свои прогнозы по аграрному экспорту.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий в августе в комментарии агентству Reuters сообщил о корректировке прогноза экспорта зерна в 2026/27 маркетинговом году — до 38–40 млн тонн против предыдущего ориентира в 43 млн тонн. Одной из причин стало фактическое прекращение захода судов в порты Одессы с начала августа.

Для Украины это означает, что европейские "коридоры солидарности" останутся ключевой гарантией для внешней торговли. В то же время для крупных объемов сельскохозяйственной и промышленной продукции безопасная работа черноморских портов по-прежнему имеет решающее значение.

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