Курс долара наступного тижня: наближення до небезпечної позначки, а далі — стрибок

Курс долара може залишатися біля 45 грн, але ризик руху вгору зростає. Фінаналітик розповів, чого чекати від НБУ цього тижня.

Курс долара цього тижня може залишатися біля позначки 45 грн, однак ситуація на валютному ринку стає дедалі напруженішою. За прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, для міжбанку критичним діапазоном є 44,9-45 грн за долар, причому ризик руху вгору залишається значним.

"Долар уперся в 45 і НБУ його там тримає", — зазначив Шевчишин.

За його оцінкою, готівковий долар протягом 5-10 жовтня може торгуватися в межах 45,10-45,50 грн.

Чи відпустить НБУ долар вище 45 грн

Аналітик вважає, що зараз саме Національний банк відіграє ключову роль у формуванні курсу. Регулятор, на його думку, намагається утримувати долар біля 45 грн, водночас коригуючи курс євро.

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"НБУ зараз оркестратор та диригент. Все залежить від нього. Захоче буде тримати, вирішить що пора – підемо вгору", — сказав Шевчишин.

Водночас така політика має свою ціну — міжнародні резерви скорочуються. За словами аналітика, вересень став рекордним за обсягом витрат резервів — близько 5,5 млрд доларів.

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"Можливо, для регулятора зараз валютна стабільність і стримування інфляції важливіші за резерви. Логіка зрозуміла – не дати ще одного приводу для паніки в і без того знервованого населення. Але математика невблаганна: загальний дефіцит на максимумах, резерви скінченні", — зазначив він.

Водночас ситуацію частково підтримують домовленості з міжнародними партнерами та очікувані надходження. Шевчишин називає це позитивним фактором, хоча загальний фон для гривні залишається складним.

Самого виходу курсу вище за 45 грн недостатньо, щоб говорити про стійкий пробій цього рівня. За словами Шевчишина, важливо, щоб НБУ дозволив курсу закріпитися вище позначки щонайменше на два дні.

"Щоб сказати про пробой, потрібно не лише сходити, потрібно, щоб НБУ зафіксував цей курс хоча б 2 дні", — пояснив аналітик.

Тому найближчими днями ключовою для валютного ринку залишається саме позначка 45 грн за долар.

Що буде з євро

Курс євро, за прогнозом Шевчишина, значною мірою залежатиме від поведінки пари EUR/USD на світовому ринку.

Якщо євро-долар опуститься нижче за 1,122, тоді можливий рух у напрямку 1,08. У такому разі перед НБУ постане вибір щодо подальшого співвідношення курсів долара та євро.

Готівковий євро аналітик очікує цього тижня на рівні 50,8-51,3 грн.

Курс валют 5-11 жовтня: що вплине на валютний ринок

Шевчишин наголошує на 7 жовтня. Тоді НБУ має оприлюднити дані про міжнародні резерви та показники валютного ринку за вересень.

9 жовтня очікуються дані щодо інфляції в Україні за вересень. А до 12-го мають з'явитися оперативні дані митниці щодо зовнішньої торгівлі.

Також важливою залишатиметься динаміка євро-долар, зокрема рівень 1,122.

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Окремим фактором для гривні фінаналітик називає ситуацію з агроекспортом через Чорне море та можливість подальшого виходу суден.

Нагадаємо, Польща та Румунія відмовили розширювати транзит українського зерна. Там заявили, що більше нічим не можуть допомогти Україні в експорті зерна через Європу, поки триває блокада Чорного моря.

Також раніше йшлося, що Агроекспорт України обвалився майже вдвічі. Порти втратили 95% обсягів.