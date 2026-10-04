Польща та Румунія відмовили розширювати транзит українського зерна, — Politico

Польща та Румунія заявили, що більше нічим не можуть допомогти Україні в експорті зерна через Європу, поки триває блокада Чорного моря.

Україна потребує допомоги у вивезенні мільйонів тонн зерна, оскільки атаки на порти й судна тривають. Про це пише Politico.

Україна просила допомоги з експортом зерна

Цього тижня міністр аграрної політики Тарас Висоцький прибув до Брюсселя, щоб особисто звернутися до колег з країн ЄС. Україні необхідно збільшити обсяги транспортування сільськогосподарської продукції через Європу, а також отримати 1,1 млрд євро на покриття збільшених витрат на логістику. Без допомоги фермери, які відчувають гостру нестачу коштів, не зможуть розпочати посівну кампанію наступного сезону, що лише поглибить проблему.

"Ситуація критична, дуже критична", — заявив Висоцький.

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Втім, відповідь була негативною. Дві країни, що володіють найважливішою інфраструктурою для нарощування потужностей із перевезення та зберігання зерна — Польща та Румунія, — заявили, що не можуть і не будуть робити нічого додаткового для допомоги.

У Румунії заявили, що пріоритетом залишаються інтереси їхніх фермерів.

Польське міністерство інфраструктури тим часом повідомило, що не планує змін, спрямованих на збільшення транзиту української сільгосппродукції.

За словами Висоцького, наразі через європейські залізничні, автомобільні та річкові маршрути вдається вивезти менше половини експортного обсягу. Якщо блокада триватиме, в Україні цього року може залишитися заблокованим до 35 мільйонів тонн зерна.

Висоцький попередив, що нестача грошей в аграріїв може вдарити й у наступному врожаї: "Якщо ситуація збережеться до весни, посівні площі можуть скоротитися навіть на 35-40%".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Агроекспорт України обвалився майже вдвічі. Порти втратили 95% обсягів.

Через блокаду українських портів під загрозою опинилася половина експорту залізної руди з України.

Раніше Фокус з’ясовував, як блокування морського експорту України з боку РФ може вплинути на ціни, державний бюджет і світовий ринок зерна.