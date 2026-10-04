Польша и Румыния отказались расширять транзит украинского зерна, — Politico

Польша и Румыния заявили, что больше ничем не могут помочь Украине в экспорте зерна через Европу, пока продолжается блокада Чёрного моря.

Украине требуется помощь в вывозе миллионов тонн зерна, поскольку продолжаются атаки на порты и суда. Об этом пишет Politico.

Украина просит помощи в экспорте зерна

На этой неделе министр аграрной политики Тарас Высоцкий прибыл в Брюссель, чтобы лично обратиться к коллегам из стран ЕС. Украине необходимо увеличить объемы транспортировки сельскохозяйственной продукции через Европу, а также получить 1,1 млрд евро на покрытие возросших расходов на логистику. Без помощи фермеры, испытывающие острую нехватку средств, не смогут начать посевную кампанию в следующем сезоне, что только усугубит проблему.

"Ситуация критическая, очень критическая", — заявил Высоцкий.

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Впрочем, ответ оказался отрицательным. Две страны, обладающие важнейшей инфраструктурой для наращивания мощностей по перевозке и хранению зерна — Польша и Румыния, — заявили, что не могут и не будут предпринимать никаких дополнительных мер для оказания помощи.

В Румынии заявили, что приоритетом остаются интересы их фермеров.

Между тем польское министерство инфраструктуры сообщило, что не планирует вносить изменения, направленные на увеличение транзита украинской сельхозпродукции.

По словам Высоцкого, в настоящее время по европейским железнодорожным, автомобильным и речным маршрутам удается вывезти менее половины экспортного объема. Если блокада продлится, в Украине в этом году может остаться заблокированным до 35 миллионов тонн зерна.

Высоцкий предупредил, что нехватка денег у аграриев может сказаться и на следующем урожае: "Если ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться даже на 35–40 %".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Агроэкспорт Украины сократился почти вдвое. Порты потеряли 95 % объемов.

Из-за блокады украинских портов под угрозой оказалась половина экспорта железной руды из Украины.

Ранее Фокус выяснял, как блокировка морского экспорта Украины со стороны РФ может повлиять на цены, государственный бюджет и мировой рынок зерна.