Долар вперше перевищив 45 грн за офіційним курсом НБУ: скільки коштує валюта в обмінниках

В Одесі вже долар по 45,25 грн, а в Полтаві курс підвищився до 45,30 грн. В інших пунктах продаж відбувається за 45,18 грн.

Офіційний курс долара в Україні вперше піднявся вище позначки 45 грн. На 6 жовтня Національний банк встановив його на рівні 45,0564 грн за долар. Тим часом на готівковому ринку американську валюту вже продають дорожче за 45 грн, а в окремих обмінниках ціна сягає 45,30 грн.

За даними порталу "Курс України", станом на 5 жовтня середній курс продажу долара в банках становить 44,762 грн. Водночас середній комерційний курс продажу — 45,259 грн.

На готівковому ринку середній курс продажу долара становить 44,98 грн, а купівлі — 44,72 грн. Водночас у конкретних пунктах обміну ціна вже вища за ці показники.

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Наприклад, в Одесі долар продають по 45,25 грн, а в Полтаві — по 45,30 грн. В інших пунктах продаж відбувається за 45,18 грн.

Що буде з курсом долара 6 жовтня

На 6 жовтня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,0564 грн. Отже, психологічну позначку 45 грн офіційний курс уже перетнув.

Євро на 6 жовтня коштуватиме за офіційним курсом 50,483 грн.

На міжбанківському валютному ринку 5 жовтня долар торгується в районі 45 грн: курс купівлі становить 45,070 грн, продажу — 45,092 грн, середній — 45,081 грн.

Для порівняння, офіційний курс долара на 5 жовтня становить 44,8554 грн.

Тобто за один день офіційний курс підвищився приблизно на 20 коп.

Що відбувається на валютному ринку

Водночас курс євро рухається в протилежному напрямку. За даними "Курс України", на 5 жовтня середній курс продажу євро в банках становить 50,235 грн, у комерційному сегменті — 50,923 грн, а на готівковому ринку — 51,027 грн.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звертає увагу на інший чинник. Він аналізує витрати українців за кордоном. За його даними, у серпні 2026 року вони становили 764 млн доларів, що є максимумом цього року.

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"Безумовно, це фактор відпусток та відпочинку", — зазначає експерт.

За його словами, якщо перерахувати серпневі витрати в євро, показник становив 660 млн євро, що майже відповідає рівню липня.

Українці за кордоном витратили в серпні 2026 року 764 млн доларів, що є максимумом цього року

За 8 місяців 2026 року витрати українців за кордоном становили 5,7 млрд доларів, що на 5,1% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У перерахунку на євро — 4,89 млрд євро, або на 9,2% менше.

Шевчишин пов'язує це, зокрема, зі зниженням міграційних потоків та скороченням обслуговування зовнішніх платежів через українські банки — через перехід на локальні банки та інші чинники.

Нагадаємо, раніше фінаналітик вже розповідав, на що чекати українцям від НБУ цього тижня 5–11 жовтня.