В Киеве и нескольких областях введены экстренные отключения света: что известно

В воскресенье, 11 октября, в Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.

По приказу НЭК Укрэнерго экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве. Об этом сообщается на сайте ДТЭК Киевские электросети. Аналогичная ситуация наблюдается в Киевской области и еще нескольких регионах Украины.

В Киевской области экстренные отключения света Фото: Скриншот

По данным Укрэнергр, аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях Украины вызваны сложной ситуацией в энергосистеме, сложившейся в результате российских обстрелов. Отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации.

"Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, экономьте ее!" — говорится в сообщении Укрэнерго.

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В АО "СУМИОБЛЭНЕРГО" сообщили, что в Сумской области введены графики аварийных отключений для 1–10 очередей потребителей вследствие повреждения энергосистемы систематическими атаками РФ. Определенного срока возобновления распределения электроэнергии пока нет.

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