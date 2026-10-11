У Києві та кількох областях введено екстрені відключення світла: що відомо

В неділю, 11 жовтня, в Україні було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.

За наказом НЕК Укренерго екстрені відключення світла було запроваджено у Києві. Про це йдеться на сайті ДТЕК Київські електромережі. Аналогічна ситуація спостерігається у Київській області та ще кількох регіонах України.

У Київській області екстренні відключення світла Фото: Скриншот

За даними Укренерго, аварійні відключення електроенергії у кількох областях України зумовлені складною ситуацією в енергосистемі, що склалась внаслідок російських обстрілів. Відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації.

"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться в повідомленні Укренерго.

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В АТ ''СУМИОБЛЕНЕРГО'' повідомили, що в Сумській області введені графіки аварійних відключень для 1-10 черг споживачів внаслідок пошкодження енергосистеми систематичними атаками РФ. Визначеного часу відновлення розподілу електроенергії наразі немає.

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