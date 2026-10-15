До 50 % экономии на коммуналке: какие украинские семьи могут оформить льготу

В Украине многодетные семьи могут получить 50-процентную скидку на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива для отопления. Для этого среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 грн.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Право на льготу имеют семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они учатся. Скидка распространяется на оплату жилья в пределах установленных норм, коммунальные услуги, в частности газо- и электроснабжение, а также сжиженный газ для бытовых нужд.

Льготу также можно получить на приобретение твёрдого и жидкого печного топлива. Это касается домов без централизованного отопления, в которых для обогрева не используется природный газ или электроэнергия.

При расчете скидки учитывается площадь жилья: 21 кв. м на каждого члена семьи, постоянно проживающего в квартире, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

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В 2026 году Пенсионный фонд учитывает доходы лица, имеющего право на льготу, и членов его семьи за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Льгота назначается на 12 месяцев, начиная с месяца установления права на неё, но не дольше, чем до конца календарного года.

Семьям, которые уже получали льготы с учетом дохода с 1 января 2025 года, право на них в 2026 году было определено автоматически. Повторно обращаться в ПФУ не нужно, если не изменились состав семьи, место жительства или перечень услуг, на которые предоставляется скидка.

Как оформить льготу

Многодетные семьи, впервые получившие соответствующее удостоверение, должны зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Для оформления скидки необходимо подать заявление, декларацию о доходах, удостоверение многодетной семьи, документы, удостоверяющие личность, и свидетельства о рождении детей. В зависимости от обстоятельств могут потребоваться и другие документы.

Если семья проживает не по месту регистрации, необходимо подтвердить фактическое место проживания. Для этого можно предоставить соответствующий официальный документ, справку о статусе внутренне перемещенного лица или акт обследования материально-бытовых условий.

Документы можно подать лично в сервисный центр Пенсионного фонда, через уполномоченных представителей местного совета или в центр предоставления административных услуг. Также возможна подача по почте и онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".

Если среднемесячный доход на одного человека превышает 4 660 грн, семья может обратиться за жилищной субсидией. Право на льготу или субсидию, а также их размер определяются индивидуально для каждой семьи.

Ранее в Министерстве юстиции напомнили, что единственное жилье украинцев не может быть продано за коммунальные долги, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных зарплат. В 2026 году речь идет о 432 350 гривен.

Кроме того, Фокус сообщал об обсуждении возможного ужесточения правил взыскания долгов. Представители банковского сектора предлагают частично отменить ограничения военного времени. В частности, они выступают за разрешение принудительного взыскания ипотечного жилья в регионах, где нет боевых действий, и упрощение процедур возврата задолженности.