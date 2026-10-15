До 50% економії на комуналці: які українські сім'ї можуть оформити пільгу

В Україні багатодітні сім’ї можуть отримати 50% знижки на оплату житла, комунальних послуг і пічного палива. Для цього середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 грн.

Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Право на пільгу мають родини, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються. Знижка поширюється на оплату житла в межах установлених норм, комунальні послуги, зокрема газо- та електропостачання, а також скраплений газ для побутових потреб.

Пільгу також можна отримати на придбання твердого та рідкого пічного палива. Це стосується будинків без централізованого опалення, у яких для обігріву не використовують природний газ або електроенергію.

Під час розрахунку знижки враховують площу житла: 21 кв. м на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в помешканні, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

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У 2026 році Пенсійний фонд враховує доходи пільговика та членів його сім’ї за третій і четвертий квартали попереднього року. Пільгу призначають на 12 місяців із місяця визначення права на неї, але не довше ніж до кінця календарного року.

Родинам, які вже отримували пільги з урахуванням доходу з 1 січня 2025 року, право на них у 2026 році визначили автоматично. Повторно звертатися до ПФУ не потрібно, якщо не змінилися склад сім’ї, місце проживання або перелік послуг, на які призначено знижку.

Як оформити пільгу

Багатодітні сім’ї, які вперше отримали відповідне посвідчення, мають зареєструватися в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Для оформлення знижки потрібно подати заяву, декларацію про доходи, посвідчення багатодітної сім’ї, документи, що посвідчують особу, та свідоцтва про народження дітей. Залежно від обставин можуть знадобитися й інші документи.

Якщо сім’я проживає не за місцем реєстрації, необхідно підтвердити фактичне місце проживання. Для цього можна надати відповідний офіційний документ, довідку про статус внутрішньо переміщеної особи або акт обстеження матеріально-побутових умов.

Документи можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, через уповноважених представників місцевої ради або центр надання адміністративних послуг. Також доступне подання поштою та онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” або портал “Дія”.

Якщо середньомісячний дохід на одну особу перевищує 4 660 грн, родина може звернутися за житловою субсидією. Право на пільгу або субсидію та їхній розмір визначають індивідуально для кожної сім’ї.

Раніше в Міністерстві юстиції нагадали, що єдине житло українців не можуть продати за комунальні борги, якщо сума заборгованості не перевищує 50 мінімальних зарплат. У 2026 році йдеться про 432 350 гривень.

Також Фокус повідомляв про обговорення можливого посилення правил стягнення боргів. Представники банківського сектору пропонують частково скасувати обмеження воєнного часу. Зокрема, вони виступають за дозвіл примусово стягувати іпотечне житло в регіонах, де немає бойових дій, і спрощення процедур повернення заборгованості.