В Ровненской области массовые обесточивания после ударов РФ: повреждена магистральная сеть

В Ровненской области в результате российского удара 16 октября была повреждена магистральная сеть НЭК "Укрэнерго". Были зафиксированы масштабные отключения света в Ровно и прилегающих районах.

Российская армия нанесла удар по магистральной сети НЭК "Укрэнерго" в Ровненской области, в результате чего было зафиксировано масштабное отключение света в Ровно и прилегающих районах. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Новость дополняется...