Обыски в НБУ: в НАБУ и Нацбанке сообщили, есть ли задержанные и подозреваемые

НАБУ действительно проводит обыски в помещении Нацбанка и в доме одного из сотрудников. Национальный банк подтвердил проведение следственных действий.

Согласно официальному сообщению Национального антикоррупционного бюро, обыски проводят детективы бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По официальной информации, следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Есть ли задержанные и подозреваемые

В НАБУ отдельно подчеркнули, что в ходе следственных действий никого не задерживали, а о подозрении никому не сообщали. В бюро пояснили, что не будут предоставлять дополнительную информацию в целях сохранения тайны досудебного расследования.

В свою очередь, Нацбанк Украины также подтвердил проведение следственных действий.

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"НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка. Дополнительные разъяснения будут предоставлены по завершении процессуальных действий. Национальный банк продолжает работать в штатном режиме", — сообщили в ведомстве.

Ранее об обысках в Нацбанке и у одного из сотрудников учреждения сообщили депутаты Железняк и Гончаренко. Глава Нацбанка Андрей Пышный пока не прокомментировал ситуацию.

Отметим, что в августе президент Владимир Зеленский заявлял, что не намерен инициировать отставку главы Национального банка Украины Андрея Пышного.