НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка, — СМИ и нардепы
Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками в Национальный банк Украины.
Следственные действия проходят в кабинете и по другим адресам, связанным с главой НБУ Андреем Пышным, проинформировал народный депутат Ярослав Железняк.
Об обысках написал и другой парламентарий, Алексей Гончаренко.
Также следственные действия со ссылкой на свои источники подтвердил и журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.
На момент написания материала ни НАБУ, ни Андрей Пышный ситуацию никак не комментировали.
Отметим, что в августе президент Владимир Зеленский заявлял, что не намерен инициировать отставку главы Национального банка Украины Андрея Пышного.
Напомним, НАБУ завершило расследование о незаконном обогащении Стефанишиной.
Также сообщалось, что Пышный прокомментировал появление своей фамилии на "пленках Миндича".