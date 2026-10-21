НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка, — СМИ и нардепы

Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками в Национальный банк Украины.

Следственные действия проходят в кабинете и по другим адресам, связанным с главой НБУ Андреем Пышным, проинформировал народный депутат Ярослав Железняк.

Об обысках написал и другой парламентарий, Алексей Гончаренко.

Также следственные действия со ссылкой на свои источники подтвердил и журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

На момент написания материала ни НАБУ, ни Андрей Пышный ситуацию никак не комментировали.

Отметим, что в августе президент Владимир Зеленский заявлял, что не намерен инициировать отставку главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Напомним, НАБУ завершило расследование о незаконном обогащении Стефанишиной.

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Также сообщалось, что Пышный прокомментировал появление своей фамилии на "пленках Миндича".