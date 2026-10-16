Две квартиры и Mercedes: НАБУ завершило расследование о незаконном обогащении Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении одного из украинских топ-чиновников, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Речь идет о бывшем вице-премьер-министре – министре юстиции, сообщили в НАБУ. Имени официальные органы не называют, однако эту должность занимала Ольга Стефанишина. Именно ее НАБУ и СПА подозревают в незаконном обогащении более чем на 13,9 млн грн и недостоверном декларировании.

Следствие установило, что в собственности фигурантки находились две квартиры в ЖК "Файна Таун" в Киеве стоимостью почти 11 млн грн, причем обе зарегистрированы на ее подругу.

Среди других активов нашлись квартира в столичном ЖК бизнес-класса "Львовская площадь", зарегистрированная на мать Стефанишиной, и автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d, владельцем которого, по документам, является бывший подчиненный подозреваемой.

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Кроме того, она вела переговоры по покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью $550 тысяч, из которых $250 тысяч планировалось уплатить наличными, а остальную сумму погасить, передав владельцу особняка две уже упомянутые квартиры в "Файна Таун".

Впрочем, сделка не состоялась. Следствие предполагает, что чиновница отказалась от нее из-за назначения на дипломатическую должность за границей. Ольгу Стефанишину назначили на должность посла в августе 2025 года. Перед ней стояли задачи усиления сотрудничества с Вашингтоном, реализации договоренностей между Украиной и США, в частности в сфере обороны, а также дальнейшего укрепления безопасности поддержки Украины.

Стефанишина год была послом Украины в США Фото: Ольга Стефанишина

По информации НАБУ, официальные доходы подозреваемой не позволяли ей приобрести такое имущество. В период с начала 2024 года по середину 2025 года она заработала около 3,7 млн ​​грн, но только с ее банковских счетов было израсходовано ориентировочно 4,2 млн грн.

3 августа 2026 года президент уволил Стефанишину с поста посла США, а уже 5 августа ей сообщили о подозрении по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Та заявила, что не считает процессуальные действия доказательством вины и намерена отстаивать свою позицию законными средствами.

Высший антикоррупционный суд в лице 6 августа следственного судьи Виктора Ногачевского назначил Стефанишиной меру пресечения — залог в размере 6 млн гривен.

Напомним, 11 июля 2025 года САП начала расследование в отношении Стефанишиной за злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.