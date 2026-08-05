После обысков и увольнения: НАБУ и САП вручили новое подозрение Ольге Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили новое подозрение бывшему вице-премьеру по вопросам евроинтеграции и бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной. В настоящее время Высший антикоррупционный суд определяет ей меру пресечения.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По информации источников, защита Стефанишиной попросила проводить заседания ВАКС в закрытом режиме. В Центре по борьбе с коррупцией отметили, что подробности нового подозрения будут обнародованы позже.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал со ссылкой на собственные источники, что НАБУ может предъявить подозрение Стефанишиной. Впоследствии он заявил, что НАБУ и САП уже вручили ей новое подозрение, а ВАКС рассматривает вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 3 августа президент Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США. Тогда СМИ сообщали, что это кадровое решение могло быть связано с уголовным делом в отношении чиновницы.

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Что известно о деле Стефанишиной

НАБУ и САП ведут уголовное дело в связи с предполагаемым незаконным обогащением и недостоверным декларированием доходов бывшей вице-премьера Ольги Стефанишиной. Об этом свидетельствуют постановления Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС, а также подтвердили собеседники "Слово и дело" в антикоррупционных органах.

По версии следствия, Стефанишина могла приобрести в фактическое владение квартиру площадью 99,8 кв. м, несколько нежилых помещений и парковочное место в ЖК "Львовская площадь", а также две квартиры в ЖК "Файна Таун". Кроме того, детективы полагают, что в 2021–2025 годах она пользовалась автомобилем Mercedes-Benz GLC 220D 2017 года выпуска.

В рамках данного разбирательства НАБУ провело обыск в автомобиле адвоката Ивана Холондовича, которого следствие считает причастным к приобретению двух квартир в ЖК "Файна Таун". В ходе обыска были изъяты два мобильных телефона, на которые суд наложил арест в качестве вещественных доказательств.

Ранее hromadske сообщало, что мать Стефанишиной Надежда Кравец приобрела квартиру в ЖК "Львовская площадь" за 3,04 млн грн, тогда как минимальная цена аналогичного жилья от застройщика на тот момент составляла около 12 млн грн. Сама Стефанишина заявляла, что её родители инвестировали в эту квартиру ещё в 2019 году, когда стоимость квадратного метра была значительно ниже.

В июле Фокус сообщал, что Ольга Стефанишина может уйти с поста посла Украины в США по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. По данным источников издания, президент Владимир Зеленский положительно оценивал её работу. В то же время народный депутат Алексей Гончаренко связывал возможную отставку с вероятным вручением подозрения со стороны НАБУ.

Ольгу Стефанишину назначили послом Украины в США в августе 2025 года. Среди её основных задач были развитие сотрудничества с Вашингтоном, выполнение договоренностей между Украиной и США, в частности в оборонной сфере, а также укрепление поддержки Украины в сфере безопасности.