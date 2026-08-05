Після обшуків і звільнення: НАБУ і САП вручили нову підозру Ользі Стефанішиній

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручили нову підозру колишній віцепрем’єрці з євроінтеграції та експосолці України в США Ользі Стефанішиній. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід.

Про це повідомило видання “РБК-Україна” з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, захист Стефанішиної попросив проводити засідання ВАКС у закритому режимі. У Центрі протидії корупції зазначили, що деталі нової підозри оприлюднять пізніше.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв із посиланням на власні джерела, що НАБУ може оголосити підозру Стефанішиній. Згодом він заявив, що НАБУ та САП вже вручили їй нову підозру, а ВАКС розглядає питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США. Тоді ЗМІ повідомляли, що кадрове рішення могло бути пов’язане з кримінальним провадженням щодо посадовиці.

Відео дня

Що відомо про справу Стефанішиної

НАБУ та САП розслідують кримінальне провадження щодо ймовірного незаконного збагачення та недостовірного декларування колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Про це свідчать ухвали Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС, а також підтвердили співрозмовники “Слово і діло” в антикорупційних органах.

За версією слідства, Стефанішина могла набути у фактичну власність квартиру площею 99,8 кв. м, кілька нежитлових приміщень і паркомісце в ЖК “Львівська площа”, а також дві квартири в ЖК “Файна Таун”. Також детективи вважають, що у 2021–2025 роках вона користувалася автомобілем Mercedes-Benz GLC 220D 2017 року випуску.

У межах цього провадження НАБУ провело обшук в автомобілі адвоката Івана Холондовича, якого слідство вважає причетним до придбання двох квартир у ЖК “Файна Таун”. Під час обшуку вилучили два мобільні телефони, на які суд наклав арешт як на речові докази.

Раніше hromadske повідомляло, що мати Стефанішиної Надія Кравець придбала квартиру в ЖК “Львівська площа” за 3,04 млн грн, тоді як мінімальна ціна аналогічного житла від забудовника на той момент становила близько 12 млн грн. Сама Стефанішина заявляла, що її батьки інвестували в цю квартиру ще у 2019 році, коли вартість квадратного метра була значно нижчою.

У липні Фокус повідомляв, що Ольга Стефанішина може піти з посади посла України у США за власним бажанням через особисті обставини. За даними джерел видання, президент Володимир Зеленський позитивно оцінював її роботу. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко пов'язував можливу відставку з імовірним врученням підозри від НАБУ.

Ольгу Стефанішину призначили послом України у США в серпні 2025 року. Серед її основних завдань були розвиток співпраці з Вашингтоном, виконання домовленостей між Україною та США, зокрема в оборонній сфері, а також зміцнення безпекової підтримки України.