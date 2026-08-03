Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла України у США, — указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. Кадрове рішення ухвалили 3 серпня.

Як йдеться в указі президента України №696/2026, Ольгу Стефанішину звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки. Документ підписав президент Володимир Зеленський.

"Звільнити Стефанішину Ольгу Віталіївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки", — указано в документі.

Указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у США Фото: Скриншот

На своїй сторінці у Facebook Ольга Стефанішина оприлюднила допис, у якому пояснила своє рішення скласти повноваження посла України у США. Вона зазначила, що це був її особистий вибір, зумовлений особистими обставинами, про які раніше вже повідомляла.

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Зокрема, вона розповіла, що представляти Україну у Вашингтоні під час повномасштабної війни стало для неї великою честю. Також екпосолка подякувала президенту Володимиру Зеленському за довіру та можливість працювати на цій посаді.

За словами дипломатки, основні завдання, які вона ставила перед собою під час роботи у США, були виконані. Серед головних результатів вона назвала:

посилення військової підтримки України з боку Вашингтона;

збереження допомоги попри політичні зміни у США;

закріплення цієї підтримки на законодавчому рівні.

Крім того, Ольга Стефанішина заявила, що Україна за цей час змінила свою роль у відносинах зі США — від держави, якій надають допомогу, до країни, у яку інвестують та чиї технології купують.

Ба більше, наприкінці допису вона зауважила, що окремо та публічно прокоментує питання, які останнім часом обговорювалися у медіа. Також Стефанішина висловила подяку команді посольства, МЗС України та всім партнерам, із якими працювала, і зазначила, що продовжить працювати заради України та її перемоги.

Ольга Стефанішина пішла з посади посла в США за власним бажанням Фото: Скриншот Ольга Стефанішина пішла з посади посла в США за власним бажанням Фото: Ольга Стефанішина

За кілька днів до цього, як писало видання "Суспільне", колишня псоадовиця вже запевняла присутніх на пресконференції у Вашингтоні 30 липня, що Володимир Зеленський не просив її залишити посаду. Зокрема, глава держави, навпаки, хотів, щоб вона продовжувала працювати.

Також Стефанішина прокоментувала звинувачення щодо нібито недекларування майна. Вона заявила, що люди з найближчого оточення президента часто стають об'єктом різних підозр, а перевірка її декларацій є звичайною процедурою. Дипломатка наголосила, що готова повернутися до України та публічно надати всі необхідні пояснення, якщо в цьому виникне потреба.

"Це буде публічно. Це не пов'язано з моєю офіційною посадою, чи з тим, що я використовувала під час своєї офіційної посади, чи з чимось пов'язаним з цим. Але водночас дискусія триває", — казала Стефанішина.

У липні Фокус писав, що Ольга Стефанішина може залишити посаду посла України у США за власним бажанням через особисті причини. Водночас джерела повідомляли, що президент Володимир Зеленський був задоволений її роботою. Однак нардеп Олексій Гончаренко припускав, що таке рішення вона прийняла через можливу підозру від НАБУ.

Варто зауважити, що Ольгу Стефанішину призначили на посаду посла у серпні 2025 року. Перед нею стояли завдання щодо посилення співпраці з Вашингтоном, реалізації домовленостей між Україною та США, зокрема у сфері оборони, а також подальшого зміцнення безпекової підтримки України.